بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأردن أكثر الدول العربية التزاما بسيادة القانون

38 ثانية ago
الأردن أكثر الدول العربية التزاما بسيادة القانون

وطنا اليوم:أظهر تقرير عالمي أن الأردن أكثر دولة عربية التزاما بسيادة القانون، الصادر عن مشروع أنماط الديمقراطية (V-Dem) العالمي.
وجاء الأردن في المرتبة الأولى عربيا على المؤشر، الذي يقيس مدى امتثال الحكومة للقانون واستقلال المحاكم، والشفافية والعدالة وغياب الفساد والبيروقرواطية.
وحقق الأردن 0.76 درجة في المؤشر، حيث تعتبر الدرجة 1.0 هي أعلى درجة في المؤشر، وبلغتها دولة الدنمارك.
ويجمع المؤشر معلومات حول مدى الالتزام بأحكام القضاء والمحكمة العليا، واستقلالية المحاكم الدنيا والعليا، واحترام السلطة التنفيذية للدستور، والإدارة العامة المنضبطة والمحايدة، وشفافية القوانين وقابليتها للتطبيق بشكل متوقع، والوصول إلى العدالة، والمساءلة القضائية، والفساد القضائي، والفساد في القطاع العام، والفساد ضمن السلطة التنفيذية.
ويستند المؤشر إلى تقييمات يجريها خبراء مشروع V-Dem في كل دولة.
عربيا، جاءت الكويت كثاني دولة عربية على ترتيب المؤشر، ثم عمان وتونس والمغرب وقطر، ثم السعودية ومصر والعراق والجزائر ولبنان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:56

*مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي آل الخضري*

19:52

حماس تسلم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في غزة

19:44

المقاومة تعدم عملاء وخارجين عن القانون في قطاع غزة

19:33

قادة الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر يوقعون الوثيقة الشاملة بشأن اتفاق غزة

19:22

الملك يشارك باجتماع تنسيقي مع قادة دول لبحث اتفاق إنهاء الحرب في غزة

19:18

نواب الجبهة في الدائرة الثالثة بعمان يزورون لواء ناعور للاطلاع على احتياجاته

19:15

جامعة البترا تدخل تصنيف التايمز العالمي ضمن أفضل 801-1000 جامعة في العالم

19:12

ترامب من شرم الشيخ: المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت

19:08

الملك يعقد لقاءات مع قادة قطر وفرنسا وقبرص ورئيسي وزراء بريطانيا وكندا

18:10

الحباشنة يكتب:الكنافة… حلوى الموت البطيء

16:48

حماس: سنسلم اليوم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين

16:31

الملك عبدالله الثاني والرئيس السيسي هم أبطال غزة الحقيقيون

وفيات
والد السفير سفيان القضاة في ذمة اللهوفيات الاثنين 13-10-2025وفيات الأحد 12-10-2025محمد زياد علي الزماعرة ( ابو سامر ) في ذمة اللهوطنا اليوم يعزي عشيرة الفراية بوفاة الشاب ماجد الفراية