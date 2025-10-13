حماس تبدأ بتسليم المحتجزين الإسرائيلين إلى الصليب الأحمر

وطنا اليوم:في رابع أيام وقف إطلاق النار بقطاع غزة وبعد 735 يوما من حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيده أن الحرب انتهت، وقال إنه سيشكل مجلس سلام في غزة سريعا.

,تسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 من الأسرى الإسرائيليين بعد أن سلمتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للصليب الأحمر.

وكانت الحركة نشرت في وقت سابق اليوم الاثنين أسماء 20 من الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وتبادل الأسرى.

وتشمل الأسماء باار أبراهام كوبرشتاين وأفيتار دافيد ويوسف حاييم أوحانا وسيجيف كالفون وأفيناتان أور وإلكانا بوحبوط وماكسيم هيركين ونمرود كوهين ومتان تسنجاوكر ودافيد كونيو وإيتان هورن ومتان أنجريست وإيتان مور وجالي بيرمان وزيف بيرمان وعمري ميران وألون أوهل وجاي جلبوع-دلال وروم براسلافسكي وأرييل كونيو ودافيد كونيو.

وقالت الحركة في بيان “في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى قررنا الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء”.

وفي هذا الإطار قال مسؤول مشارك في العملية لوكالة رويترز إن قوافل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة تحركت إلى مواقع اصطحاب الأسرى الإسرائيليين.

ويعتقد أن هؤلاء الأسرى الـ20 هم فقط الأحياء من أصل 48 أسيرا لا يزالون في غزة.

ووفقا لوكالة رويترز، فإن معظم الأسرى الذين ستفرج عنهم القسام تم أسرهم من موقع حفل نوفا الموسيقي قرب مستوطنة ريعيم في جنوب إسرائيل، ومن بينهم إيفياتار ديفيد (24 عاما) وألون أوهيل (24 عاما) وأفيناتان أور (32 عاما).

وأسرى أسرتهم المقاومة من تجمعات سكنية، من بينهم التوأم جالي وزيف بيرمان (28 عاما) والشقيقان أرييل كونيو (28 عاما) وديفيد كونيو (35 عاما).

كما أن من بين الأسرى جنديين إسرائيليين هما ماتان أنغريست (22 عاما) ونمرود كوهين (20 عاما).

وبحسب رويترز فإن هناك 4 أجانب من بين الأسرى الـ48، تم الإعلان عن وفاة 3 منهم، تنزاني وتايلنديان، ولا يزال مصير الأسير النيبالي بيبين جوشي مجهولا.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية رسميا عن وفاة 26 أسيرا إسرائيليا استنادا إلى الطب الشرعي والمعلومات المخابراتية، في حين لا يزال مصير اثنين، بمن فيهم جوشي، مجهولا.

وأشارت حركة حماس إلى أن استعادة جثث بعض الأسرى القتلى قد يستغرق وقتا طويلا، نظرا إلى أن بعض أماكن الدفن غير معلومة. ومن المفترض أن تقوم قوة عمل دولية خاصة بالمساعدة في تحديد أماكن دفنهم جميعا.

وقتل معظم هؤلاء الأسرى في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

من ناحيتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين سيتم على دفعتين بين الثامنة والعاشرة صباحا.

وتوقعت القناة 12 الإسرائيلية أن يتم ذلك على دفعتين من 3 مناطق في قطاع غزة، هي مناطق نتساريم جنوب مدينة غزة ومنطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة ومخيطات وسط القطاع.

وقال الصليب الأحمر إنه بدأ “عملية متعددة المراحل” للإشراف على إطلاق سراح الأسرى من الجانبين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

الأسرى الفلسطينيين

في المقابل نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر أمني إسرائيلي أن الجيش يستعد لنقل الأسرى الفلسطينيين بدءا من الساعة الثامنة صباحا من شمالي قطاع غزة.

وقالت القناة 24 الإسرائيلية، إن “مصلحة السجون أنهت استعداداتها لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وفقا للاتفاق”.

من ناحية أخرى، أقرت الحكومة الإسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، في تصويت هاتفي عاجل تعديلا على قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم في صفقة التبادل، وفق إعلام إسرائيلي.

وتضمنت التعديلات، وفق ما أفادت قناة “كان” الرسمية وصحيفة “جيروزاليم بوست”، استبدال أسيرين، تبين أن أحدهما أُفرج عنه سابقا، والأسيران ليسا محكومين بالمؤبد.

كما شملت التعديلات إضافة امرأتين واستبدال مجموعة من الغزيين بآخرين من الفئة ذاتها، وفق المصدر نفسه.

وذكرت “كان” أنه تمت الموافقة على 5 أسرى فلسطينيين إضافيين ضمن قائمة الـ1700 أسير الذين اعتقلتهم إسرائيل من غزة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضحت أن هؤلاء الأسرى الخمسة سيطلق سراحهم في حال عدم اكتمال عدد المفرج عنهم ضمن قائمة أسرى غزة.

ومن أبرز الأسماء التي تشملها القائمة الاحتياطية الطبيب حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، الذي أسره الجيش الإسرائيلي من داخل المستشفى في ديسمبر/ كانون الأول.