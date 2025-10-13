النائب المهندس عدنان مشوقة يسأل الحكومة عن تأخر البت في المعاملات الاستثمارية ويطالب بسرعة الإنجاز

وطنا اليوم – النائب المهندس عدنان مشوقة يوجه سؤالاً للحكومة عن تأخر البت في المعاملات الاستثمارية ويطالب بسرعة الإنجاز وفيما يلي نص السؤال :

سعادة رئيس مجلس النواب

الموضوع: ديوان التشريع والرأي

استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب

أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء

1. ما هي أسباب تأخر ديوان التشريع والرأي في البت بالمعاملة المتعلقة بتحرير (1250) سيارة تابعة لمكاتب الاستثمار في عمان والمحافظات، رغم استكمال الإجراءات من وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري ومجلس الوزراء؟

2. ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان سرعة إنجاز المعاملات الاستثمارية وعدم تعطيلها في دوائرها الرسمية بما يلحق الضرر بالمستثمرين والقطاع الخاص؟

3. هل لدى الحكومة خطة واضحة لمعالجة الأضرار المالية والالتزامات المترتبة على شركات النقل ( ومنها شركات التكسي بكل مسمياته ) ، نتيجة التأخير في اتخاذ القرار النهائي؟

4. ما هي الخطوات التي ستقوم بها الحكومة لحماية الشركاء والمستثمرين من الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة بسبب قرارات تنظيمية أو تأخير إداري؟

5. هل تنوي الحكومة وضع جدول زمني محدد لإلزام الوزارات والدوائر الرسمية، بما فيها ديوان التشريع، بالبت في المعاملات الاستثمارية ضمن مدة زمنية محددة لتشجيع بيئة الأعمال والاستثمار؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

النائب المهندس

عدنان مشوقه