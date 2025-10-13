بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

النائب المهندس عدنان مشوقة يسأل الحكومة عن تأخر البت في المعاملات الاستثمارية ويطالب بسرعة الإنجاز

22 ثانية ago
النائب المهندس عدنان مشوقة يسأل الحكومة عن تأخر البت في المعاملات الاستثمارية ويطالب بسرعة الإنجاز

وطنا اليوم – النائب المهندس عدنان مشوقة يوجه سؤالاً للحكومة عن تأخر البت في المعاملات الاستثمارية ويطالب بسرعة الإنجاز وفيما يلي نص السؤال :

سعادة رئيس مجلس النواب
الموضوع: ديوان التشريع والرأي
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب
أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء

1. ما هي أسباب تأخر ديوان التشريع والرأي في البت بالمعاملة المتعلقة بتحرير (1250) سيارة تابعة لمكاتب الاستثمار في عمان والمحافظات، رغم استكمال الإجراءات من وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري ومجلس الوزراء؟
2. ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان سرعة إنجاز المعاملات الاستثمارية وعدم تعطيلها في دوائرها الرسمية بما يلحق الضرر بالمستثمرين والقطاع الخاص؟
3. هل لدى الحكومة خطة واضحة لمعالجة الأضرار المالية والالتزامات المترتبة على شركات النقل ( ومنها شركات التكسي بكل مسمياته ) ، نتيجة التأخير في اتخاذ القرار النهائي؟
4. ما هي الخطوات التي ستقوم بها الحكومة لحماية الشركاء والمستثمرين من الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة بسبب قرارات تنظيمية أو تأخير إداري؟
5. هل تنوي الحكومة وضع جدول زمني محدد لإلزام الوزارات والدوائر الرسمية، بما فيها ديوان التشريع، بالبت في المعاملات الاستثمارية ضمن مدة زمنية محددة لتشجيع بيئة الأعمال والاستثمار؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
النائب المهندس
عدنان مشوقه


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:13

مساعد محافظ مادبا يرعى اليوم الطبي المجاني في ماعين بتنظيم من جمعية نادي الليونز الدوليه

21:59

إطلاق شعار “حيالله” لمراكز الخدمات الحكومية

20:44

مبادرة “دير مالك مدارس” من كابيتال بنك تنطلق للسنة الثانية على التوالي لتعزيز الثقافة المالية في الأردن

20:41

إرادة ملكية بقبول استقالة المعايطة من رئاسة أمناء اليرموك

20:35

التصنيفات الدولية للجامعات: أهمية المعايير وأثرها على تطوير التعليم والبحث العلمي

20:30

استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي على يد عصابات مدعومة من الاحتلال

20:12

الملك يعزي هاتفيا أمير دولة قطر بضحايا الحادث المروري في شرم الشيخ

20:08

العثور على مطلوب فر من السجن تركي قبل 11 عاما في مخبأ سري

20:03

داخلية غزة: شهداء في اشتباكات مع مليشيا مسلحة

19:58

مشهد غير مألوف.. شحن الفضة جوا من نيويورك إلى لندن

19:53

الشيخ يبحث مع بلير سبل إنجاح خطة ترامب لوقف الحرب على غزة

19:32

الأردن يحصد جائزتين ذهبيتين في “إكسبو 2025 أوساكا”

وفيات
وفيات الأحد 12-10-2025محمد زياد علي الزماعرة ( ابو سامر ) في ذمة اللهوطنا اليوم يعزي عشيرة الفراية بوفاة الشاب ماجد الفرايةوفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025