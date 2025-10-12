مبادرة “دير مالك مدارس” من كابيتال بنك تنطلق للسنة الثانية على التوالي لتعزيز الثقافة المالية في الأردن

وطنا اليوم:بعد النجاح الذي حققته في عامها الأول، أعلن كابيتال بنك عن إطلاق مبادرة “دير مالك مدارس” للسنة الثانية على التوالي، في خطوة رائدة تهدف إلى جعل الثقافة المالية أكثر سهولة لمختلف فئات المجتمع الأردني، من خلال تنظيم فعاليات توعوية في عدد من المدارس في العاصمة عمّان.

وتعكس هذه المبادرة التزام كابيتال بنك باعتبار الثقافة المالية أحد الركائز الأساسية في استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، تماشياً مع جهود البنك المركزي الأردني الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية الإدارة المالية في بناء مجتمع مستقر ومزدهر.

وأكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، أن الرفاه المالي يشكّل أساساً لبناء مجتمع متماسك ومزدهر، موضحة أن مبادرة “دير مالك مدارس” جاءت كخطوة رائدة لتمكين الطلاب بالمعرفة والأدوات التي تساعدهم على اتخاذ قرارات مالية مدروسة تساهم في بناء مستقبل أفضل.

وأضافت أن الهدف من المبادرة لا يقتصر على تبسيط المفاهيم المالية، بل جعلها عملية وقابلة للتطبيق، من خلال فتح حوارات مفتوحة حول قضايا مالية يومية تهم مختلف الفئات المجتمعية، بما يعزز من وعي الشباب، حيث لمسنا اهتمام المدارس والطلاب على حد سواء بكسب المعرفة المتعلقة بهذا المجال، لذلك نقوم على استدامة هذه المبادرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من المهارات التي تزودها.

وتأخذ المبادرة طابعاً تفاعلياً شيقاً، حيث تتكون من ثلاث جولات رئيسة؛ تبدأ بجولتين من الأسئلة السريعة التي تمكّن الطلاب من جمع أكبر عدد من النقاط. بعدها، يتأهل أصحاب النقاط الأعلى للمشاركة في لعبة Jeopardy التي تختبر معرفتهم في خمسة مواضيع مالية أساسية، هي: الكسب، الإنفاق، الاقتراض، الاستثمار، والحماية. وسيحظى الفريق الفائز بفرصة المشاركة ببرنامج تدريبي مخصص من كابيتال بنك، للتعرف على مختلف الجوانب الأساسية للمسار المهني في القطاع المصرفي.

ويؤكد كابيتال بنك من خلال إطلاق النسخة الثانية من هذه المبادرة التزامه بتحقيق أهداف استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية حيث تعد الثقافة المالية أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيته الساعية لتعزيز الثقافة المالية ومنح الأجيال الجديدة طرق عملية لتحقيق تطلعاتهم الشخصية والمجتمعية، ضمن منظومة أوسع من المبادرات التي يقودها البنك في هذا المجال، ومنها تعاونه مع منصة “إدراك” وفعالية Money Matters.