الشيخ يبحث مع بلير سبل إنجاح خطة ترامب لوقف الحرب على غزة

وطنا اليوم:قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، الأحد، إنه التقى مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لبحث “اليوم التالي” للحرب على غزة، وسبل إنجاح جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بهدف وقف الحرب وإقامة السلام الدائم في المنطقة.

وأضاف الشيخ في منشور عبر منصة إكس، أنه جرى التأكيد على الاستعداد للعمل مع ترامب وبلير والشركاء المعنيين من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، والذهاب نحو التعافي وإعادة الإعمار.

وأكد الشيخ أهمية وقف تقويض السلطة الفلسطينية، وبخاصة إعادة الأموال الفلسطينية المحجوزة، ومنع تقويض حل الدولتين، تمهيدا لتحقيق السلام الشامل والدائم وفق الشرعية الدولية.

الخطة التي أعلن عنها البيت الأبيض، أشارت إلى أن غزة ستدار تحت حكم انتقالي مؤقت من قبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تتولى تقديم الخدمات اليومية للسكان. وتتكون من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تُسمى “مجلس السلام”، برئاسة دونالد ترامب، مع شخصيات وقادة دول آخرين، بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير