الأردن يحصد جائزتين ذهبيتين في “إكسبو 2025 أوساكا”

حصدت المملكة الأردنية الهاشمية جائزتين ذهبيتين في حفل جوائز المشاركين الرسميين الذي ينظّمه المكتب الدولي للمعارض (BIE) ضمن فعاليات “إكسبو 2025 أوساكا”، عن فئتي تطوير مضمون الجناح والاستدامة للأجنحة متوسطة الحجم (فئة B).

ويُعد الأردن الدولة الوحيدة التي فازت بجائزتين ذهبيتين في هذه الدورة من المعرض، ما يعكس تميّزه في مجالات التصميم المستدام والابتكار والمحتوى الثقافي الغني الذي يجسّد الهوية الأردنية برؤية معاصرة.

وعبّر وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض إكسبو، عن اعتزازه الكبير بهذا الإنجاز الأردني، مؤكدًا أن فوز الجناح الأردني بجائزتين ذهبيتين يعكس صورة مشرّفة للأردن وقدرته على التميّز في الفعاليات الدولية الكبرى.

وقال: “هذا الفوز هو نتيجة عمل دؤوب وتنسيق متكامل بين جميع الجهات المعنية. وقد نجح الأردن في إيصال رسالته للعالم من خلال جناح يروي قصة الوطن بروح الإبداع والاستدامة، ويبرز ما تمتلكه المملكة من طاقات بشرية ومقومات حضارية وسياحية تجعلها حاضرة بقوة في الساحة العالمية”.

بدوره، أكد المفوّض العام لجناح الأردن الدكتور عبدالرزاق عربيات أن هذا الإنجاز يُعد فخرًا وطنيًا يعكس جهود فريق العمل وإبداع الشباب الأردني، مشيرًا إلى أن الجناح الأردني نجح في تقديم تجربة فريدة تجمع بين الهوية الوطنية، والابتكار البيئي، والاستدامة.

وقال عربيات، “يشكّل هذا الفوز إنجازًا حقيقيًا للأردن، ويُعد تتويجًا لعمل جماعي متكامل من مؤسسات الدولة وهيئة تنشيط السياحة، بدعم مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. لقد أثبت الأردن مجددًا أنه قادر على المنافسة والإبداع في المحافل الدولية، رغم مشاركته ضمن فئة الأجنحة متوسطة الحجم. نهدي هذا الفوز لكل أردني يفتخر بوطنه وبما حققه من إنجازات على الساحة العالمية”.

وتُمنح جوائز المشاركين الرسميين تقديرًا للتميّز في مجالات العمارة والتصميم وتطوير المضمون والاستدامة.

وتميّز الجناح الأردني عن غيره من الأجنحة بدمجه المبتكر بين التاريخ الأردني العريق والرؤية المستقبلية، من خلال تصميم مستدام ووسائط تفاعلية تُبرز جمال الطبيعة الأردنية وتنوّعها البيئي والثقافي.

وجاء فوز الأردن بالجائزتين الذهبيتين بعد منافسة قوية مع أكثر من 165 دولة مشاركة في المعرض، ليؤكد مكانته كوجهة سياحية وثقافية متميزة على المستوى الدولي.

وتشكل مشاركة الأردن في “إكسبو 2025 أوساكا” فرصة استراتيجية لتعزيز حضوره العالمي، والترويج لمواقعه السياحية والاستثمارية، بما يتماشى مع رؤية المملكة في الانفتاح والابتكار والاستدامة.