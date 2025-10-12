بنك القاهرة عمان
بدء دخول شاحنات الوقود والغاز إلى غزة بعد عامين من الحصار الإسرائيلي

28 ثانية ago
بدء دخول شاحنات الوقود والغاز إلى غزة بعد عامين من الحصار الإسرائيلي

وطنا اليوم:بدأ عدد محدود من شاحنات المساعدات المحمّلة بالغاز والوقود، مساء الأحد، بالدخول إلى قطاع غزة بعد أن منعت إسرائيل وصولها إلى القطاع على مدار سنتين.
وأفاد شهود عيان، بوصول عدد محدود من الشاحنات المحمّلة بالغاز والوقود، والقادمة من معبر كرم أبو سالم، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة.
وعلى مدار سنتين من الإبادة، منعت إسرائيل دخول الغاز والوقود إلى القطاع باستثناء كميات محدودة وصلت خلال فترة الهدنة في كانون الثاني الماضي، وكميات شحيحة لمؤسسات دولية لتوزيعها على القطاعات الحيوية كالمستشفيات.
ومنذ أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل بدخول شاحنات مساعدات بلغ متوسطها اليومي من 60-70 شاحنة فضلا عن عدد محدود من شاحنات البضائع، فيما لم تكن تشمل الوقود أو الغاز.
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الجمعة.


