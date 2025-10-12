بنك القاهرة عمان
صندوق الزكاة: سداد ذمم 133 من الغارمات

وطنا اليوم _

وافق مجلس إدارة صندوق الزكاة، على سداد ذمم مالية مستحقة على 133 غارمة، إضافة إلى ترميم وصيانة 12 منزلا لأسر فقيرة في مختلف مناطق المملكة.

وأعلن المجلس، خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور محمد الخلايلة، عن إطلاق الصندوق مبادرتين، هما: “أخي أشدد أزري 10″ لترميم المنازل في مناطق مديرية أوقاف إربد الثانية، و”نحيا معا” في لواء الكورة.

كما وافق المجلس على عطاء شراء 208 رؤوس أغنام، لغايات تسليمها إلى 16 أسرة، في إطار برامج صندوق الزكاة لإقامة مشاريع تأهيلية تنقل الأسر الفقيرة والمحتاجة من حالة تلقي المساعدات إلى مرحلة الاعتماد على الذات.

واستعرض أعضاء المجلس الوضع المالي للصندوق، وأصدروا مجموعة من القرارات المالية والإدارية المتعلقة بعمله.


