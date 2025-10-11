بنك القاهرة عمان
وطنا اليوم يعزي عشيرة الفراية بوفاة الشاب ماجد الفراية

25 ثانية ago
وطنا اليوم يعزي عشيرة الفراية بوفاة الشاب ماجد الفراية

وطنا اليوم _

بقلوب يعتصرها الحزن، وإيمانٍ عميقٍ بقضاء الله وقدره، يتقدّم موقع وطنا اليوم ممثلًا برئيس مجلس الإدارة الدكتور قاسم العمرو، وكافة العاملين في الموقع، بأحرّ مشاعر العزاء وأصدق مشاعر المواساة إلى عشيرة الفراية الكرام في الكرك وسائر أنحاء الوطن، بوفاة فقيدهم

ماجد إبراهيم الفراية (أبو قيس)

الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياةٍ حافلة بالعطاء والكرم والمواقف المشرفة.

لقد كان الفقيد مثالًا للرجل الطيب الأصيل، صاحب الخُلق الرفيع والقلب الكبير، الذي عُرف بمحبة الناس وخدمته لمجتمعه وحرصه الدائم على قيم المروءة والتكافل ترك أثرًا طيبًا في كل من عرفه، وبصمة لا تُمحى في ذاكرة أهله وأصدقائه ومحبيه.

وفي هذا المصاب الجلل، يرفع الدكتور قاسم العمرو أحرّ التعازي والمواساة إلى ذوي الفقيد الكرام وأبنائه وأفراد عشيرته، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجعل مثواه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.


