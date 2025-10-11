بنك “إلى” يحصد لقب أفضل تطبيق بنكي في الشرق الأوسط لعام 2025 من مجلة جلوبال فاينانس

وطنا اليوم-المنامة، البحرين: فاز بنك “إلى”، البنك الرقمي الأسرع نمواً في المنطقة والتابع لبنك ABC، بجائزة “أفضل تطبيق بنكي في الشرق الأوسط” ضمن جوائز أفضل البنوك الرقمية لعام 2025 التي تمنحها مجلة جلوبال فاينانس العالمية في لندن. كما حصد البنك 11 جائزة على مستوى البحرين والشرق الأوسط، محققاً الفوز في جميع الفئات الوطنية، مما يعزز مكانته كأحد أكثر البنوك الرقمية ابتكاراً وتركيزاً على العملاء في المنطقة.

وقال السيد/ صائل الوعري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC: “نفخر بتكريم بنك “إلى” من قبل مجلة جلوبال فاينانس، وهي إحدى أبرز المؤسسات العالمية في القطاع المصرفي. يعكس هذا الإنجاز قوة استراتيجيتنا والمهارة الفريدة لفريقينا في بنك “إلى” وبنك ABC. كانت رؤيتنا إنشاء البنك الرقمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، وهذه الجوائز تثبت التقدم الكبير الذي حققناه نحو هذا الهدف. سنواصل التركيز على الابتكار والتميّز وتقديم تجربة مصرفية حديثة تخدم عملاءنا ومجتمعاتنا بأفضل صورة”.

منذ إطلاقه في عام 2019 كأول بنك تجزئة رقمي قائم بالكامل على الحوسبة السحابية في المنطقة، واصل بنك “إلى” تطوير خدماته من خلال أكثر من 140 تحديثاً للتطبيق، صُممت جميعها لتبسيط التعاملات وتحسين تجربة العملاء. وبفضل تركيزه الدائم على الابتكار والثقة والتمكين المالي، حقق البنك نمواً يقارب 40% في عدد العملاء منذ عام 2023، مما عزز ريادته في مجال الصيرفة الرقمية داخل البحرين وخارجها.

وقال السيد/ محمد المعراج، الرئيس التنفيذي لبنك “إلى” ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد والصيرفة الرقمية للمجموعة في بنك ABC: “تُجسد هذه الجوائز ثمرة رؤية واضحة، وجهود فرق العمل المتمزة، وشراكاتنا الموثوقة التي تعمل معنا لدفع حدود الابتكار المصرفي. أتوجه بجزيل الشكر لمجلة جلوبال فاينانس على هذا التقدير، ولكل من ساهم في هذا النجاح من فريقي بنك “إلى” و وبنك ABC. وبينما نحتفل بهذه اللإنجازت، سنواصل التزامنا بالابتكار وتقديم تجارب مصرفية تواكب تطلعات عملائنا المتجددة.”

الجوائز التي حصل عليها بنك “إلى” في حفل جوائز جلوبال فاينانس لأفضل البنوك الرقمية لعام 2025:

الجوائز الإقليمية (الشرق الأوسط)

أفضل تطبيق مصرفي عبر الهاتف المحمول

أفضل واجهات برمجة تطبيقات للخدمات المصرفية المفتوحة (APIs)

الجوائز الوطنية (البحرين)

أفضل بنك رقمي للأفراد

أفضل بنك رقمي بالكامل

أفضل حل للمدفوعات عبر الإنترنت

أفضل عروض المنتجات عبر الإنترنت

أفضل تصميم لتجربة المستخدم (UX)

أفضل تطبيق بنكي عبر الهاتف المحمول

الأفضل في التسويق والخدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أكثر بنك رقمي ابتكاراً

أفضل واجهات برمجة تطبيقات للخدمات المصرفية المفتوحة (APIs)

وشهد حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في لندن بتاريخ 7 أكتوبر 2025، حضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في بنك ABC وبنك “إلى” إلى جانب نخبة من المؤسسات المالية الرائدة من مختلف أنحاء العالم.

عن بنك "إلى"

هو بنك رقمي يعمل حصريًا من الهواتف الذكية، أُطلِق في البحرين بتاريخ 24 نوفمبر 2019، وهو تابع لبنك ABC الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. استعان تصميم تطبيق البنك المرتكز على العميل بتكنولوجيا متطورة، ما يجعله سهل الاستخدام، ويحقق هدفه في جذب مستخدمين وأفراد من جميع الشرائح والفئات العمرية. ويمكن فتح حسابات تقليدية وإسلامية عبر التطبيق، وتشمل الخدمات الحالية للتطبيق عملية فتح حساب رقمية بالكامل، وبطاقة سحب ملموسة، وحسابًا متعدد العملات، وحسابات ودائع ثابتة وحسابات وكالة الاستثمارية، بالإضافة إلى بطاقات ائتمانية مع مجموعة كبيرة من المزايا الحصرية. وبعد النجاح الباهر الذي حققه بنك إلى في البحرين، بدأ توسعه العالمي، بدءًا من الأردن في سبتمبر 2022.

يتوفّر تطبيق إلى للتحميل على متجريْ جوجل بلاي وأبل. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.ilabank.com، ومتابعة بنك إلى على مواقع التواصل الاجتماعي عبر اسم المستخدم @ilabankbhr.