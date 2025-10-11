بنك القاهرة عمان
82 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

47 ثانية ago
وطنا اليوم – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت عند 82 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 79 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 94 دينارا و 72.70 و 55.20 دينار على التوالي.
وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 573 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 655 دينارا.
وقال علان ، إن السوق المحلية تشهد طلبا على الليرات والأونصات الذهبية لغايات الادخار والاستثمار، فيما الطلب على المصاغ الذهبي بحالة ضعف.
وأشار إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية أمس الجمعة بالسوق العالمية، عند 4020 دولارا للأونصة الواحدة.(بترا)


