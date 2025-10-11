السياحة : استهداف فئات جديدة واطلاق الرحلات المدرسية إلى البترا ضمن برنامج “أردننا جنة

وطنا اليوم – أعلنت وزارة السياحة والآثار عن استهداف فئات جديدة ضمن برنامج “أردننا جنة – البترا”، من خلال إطلاق الرحلات المدرسية والكشفية إلى مدينة البترا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك لتعزيز الحركة السياحية الداخلية إلى المدينة الوردية.

وبينت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، بان هذا التوجه يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الوعي السياحي لدى الأجيال الناشئة، وتشجيعهم على اكتشاف الإرث الحضاري والوجهات السياحية في المملكة، إلى جانب دعم الحركة السياحية الداخلية إلى المدينة الوردية، مؤكدة أن جميع الرحلات المدرسية ستتم وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم، لضمان سلامة الطلبة وتنظيم الرحلات بشكل مناسب وميسر.

وقالت الوزارة، إن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها لدعم القطاع السياحي في البترا، عقب اللقاء الذي عقده وزير السياحة والآثار في مدينة البترا مع ممثلي القطاع السياحي، والذي أثمر عن إطلاق برنامج خاص لدعم الوجهة السياحية وتنشيط الحركة السياحية إليها.

وأضافت الوزارة أن عدد المشاركين في برنامج المبيت في البترا بلغ نحو 8 آلاف مشارك منذ تاريخ 15 آب الماضي ولغاية اليوم، مؤكدة استمرار الإقبال المتزايد على المدينة باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة والمنطقة.

وبيّنت الوزارة، أنها عملت على تسهيل عملية المشاركة في البرنامج عبر توفير خيارين للتسجيل، حيث يمكن للراغبين المشاركة من خلال التسجيل المباشر عبر موقع “أردننا جنة” الإلكتروني باستخدام مركباتهم الخاصة، واختيار الفندق والتاريخ المناسب لهم والاستفادة الفورية من الدعم المقدم، أو من خلال المكاتب السياحية المعتمدة المشاركة في البرنامج، والتي تتولى عملية التسجيل كاملة نيابةً عن المواطنين لتسهيل الإجراءات وضمان استفادتهم من خدمات البرنامج.

كما تم تفعيل خدمة النقل السياحي المتخصص عبر حافلات صغيرة تتسع لـ14 شخصاً، وأخرى كبيرة تتسع لـ30 شخصاً، إضافة إلى تفعيل رحلات الشركات والمؤسسات، واستحداث فئات جديدة ضمن البرنامج تشمل فئة الشباب، وذلك في إطار توسيع قاعدة المستفيدين.

ويؤمن البرنامج للمشاركين إقامة مريحة في فنادق مختارة بعناية، مع توفير حافلات سياحية حديثة مجهزة للرحلة، ووجبات إفطار وعشاء فاخرة ضمن البرنامج، إضافة إلى سهرة تراثية فلكلورية في مركز زوار البترا تقدمها سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، إلى جانب فرصة مميزة للتجول والتسوق في الأسواق التراثية داخل المدينة.

وأكدت وزارة السياحة والآثار، أن برنامج “أردننا جنة” مدعوم بنسبة 60 بالمئة من تكلفة الرحلة، ويأتي ضمن الجهود الوطنية لدعم الوجهات السياحية المحلية، وتحفيز المواطنين على زيارة المواقع السياحية في المملكة، إضافة إلى دعم القطاع السياحي بكافة مكوناته وتعزيز الحركة الاقتصادية في المواقع السياحية.