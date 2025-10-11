رئيس أركان قيادة القوات الدولية يزور وحدة الطائرات العمودية الأردنية

وطنا اليوم _

زار رئيس أركان قيادة القوات الدولية (المونسكو) العميد موشاك، يرافقه عدد من ضباط هيئة الأركان، أمس الجمعة، وحدة الطائرات العمودية الأردنية/ الكونغو 1 في القيادة الأمامية (FOB) بمطار “مَفيفي” بمدينة “بيني”، ضمن منطقة عمليات بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

واستمع الضيف إلى إيجازٍ قدمه مساعد قائد الوحدة، بحضور قائد خلية الطيران، تناول طبيعة المهام الجوية والعمليات الميدانية التي تنفذها الوحدة في إطار دعم جهود حفظ السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة العمليات.

وجال العميد موشاك في مرافق الوحدة الإدارية والفنية، حيث اطلع على جاهزيتها ومستوى كفاءة منتسبيها، معرباً عن تقديره للانضباط العالي والاحترافية التي تتمتع بها الوحدة الأردنية، ومشيداً بالاحترافية المتميزة التي تحظى بها القوات المسلحة الأردنية بين الوحدات الدولية العاملة ضمن بعثة الأمم المتحدة.