بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الدكتور يمان التل: شراكة أمريكية–أردنية جديدة لتطوير جراحة زراعة الدعامات

38 ثانية ago
الدكتور يمان التل: شراكة أمريكية–أردنية جديدة لتطوير جراحة زراعة الدعامات

وطنا اليوم _

حظي الجراح الأردني الدكتور يمان التل بتقدير رفيع من كبار جراحي الولايات المتحدة الأمريكية، تقديرًا لإسهاماته البارزة في تطوير جراحة زراعة الدعامات ودوره الريادي في نشر الوعي حول هذا التخصص على مستوى العالم.

وأكد الدكتور التل في تصريحات خاصة “تشرفت بتمثيل الأردن والعالم العربي كالجراح العربي الوحيد الذي دُعي للمشاركة في تدريب الجراحين الأمريكيين على أحدث تقنيات زراعة الدعامات، وهو إنجاز يضع الطب الأردني في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.”

وخلال زيارته العلمية الأخيرة إلى الولايات المتحدة، قدّم الدكتور التل ندوة علمية متخصصة خُصصت لنخبة من كبار الجراحين الأمريكيين، تناولت سبل تطوير جراحة الدعامات في أمريكا بالاستفادة من المنهجية العلمية والتوعوية التي ابتكرها الدكتور التل، والتي أصبحت نموذجًا يحتذى به عالميًا في تحسين نتائج هذه الجراحات ورفع مستوى الوعي الصحي بين المرضى.

واختُتمت الفعالية بالإعلان عن إطلاق شراكة أمريكية–أردنية في مجال التدريب الجراحي، تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الأكاديمي والتقني بين المؤسسات الطبية في البلدين، بما يسهم في دعم الكفاءات الجراحية ورفع مستوى الخدمات الطبية عالميًا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
10:38

البدور “خلال لقائه وزراء صحة لعدة دول”: فتح ابواب جديدة للسياحة العلاجية وتعزيز التعاون الصحي مع سوريا

09:37

الخطاب السياسي في رواية “حكي القرايا” لرمضان الرواشدة

09:37

الشفافية والعداله في العالم

09:36

الأشغال تبدأ أعمال معالجة الانزلاق على طريق الموجب

09:34

(500) دينار غرامة على المنشأة عن كل عامل لم تقم بشموله بالضمان الخبير موسى الصبيحي

09:30

الحدادين: قمة شرم الشيخ برعاية ترامب والسيسي محطة مفصلية لتعزيز السلام… وجهود الملك عبدالله الثاني كانت وستبقى الضمانة الحقيقية لإنهاء الحرب في غزة

09:27

مبادرة “حفظ النعمة” تنقذ مليون وجبة وتوزعها على الأسر المحتاجة

09:26

مستشفى المقاصد يعالج 432 مريضاً في يوم طبي مجاني بالحصن

20:51

حادثة السلاح الفردي لمرافقي الشيباني تُفجّر التوتر في مطار بيروت

20:30

“دو” تعلن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق نقطة ربط إقليمية جديدة في مدينة العقبة الرقمية بالأردن

20:29

عمر العبداللات يحيي حفلاً فنياً كبيراً في ملعب بنغازي الدولي في ليبيا

20:14

الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة

وفيات
وفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025وفيات الأربعاء 8-10-2025وفيات الثلاثاء 7-10-2025وفيات الاثنين 6-10-2025