الدكتور يمان التل: شراكة أمريكية–أردنية جديدة لتطوير جراحة زراعة الدعامات

حظي الجراح الأردني الدكتور يمان التل بتقدير رفيع من كبار جراحي الولايات المتحدة الأمريكية، تقديرًا لإسهاماته البارزة في تطوير جراحة زراعة الدعامات ودوره الريادي في نشر الوعي حول هذا التخصص على مستوى العالم.

وأكد الدكتور التل في تصريحات خاصة “تشرفت بتمثيل الأردن والعالم العربي كالجراح العربي الوحيد الذي دُعي للمشاركة في تدريب الجراحين الأمريكيين على أحدث تقنيات زراعة الدعامات، وهو إنجاز يضع الطب الأردني في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.”

وخلال زيارته العلمية الأخيرة إلى الولايات المتحدة، قدّم الدكتور التل ندوة علمية متخصصة خُصصت لنخبة من كبار الجراحين الأمريكيين، تناولت سبل تطوير جراحة الدعامات في أمريكا بالاستفادة من المنهجية العلمية والتوعوية التي ابتكرها الدكتور التل، والتي أصبحت نموذجًا يحتذى به عالميًا في تحسين نتائج هذه الجراحات ورفع مستوى الوعي الصحي بين المرضى.

واختُتمت الفعالية بالإعلان عن إطلاق شراكة أمريكية–أردنية في مجال التدريب الجراحي، تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الأكاديمي والتقني بين المؤسسات الطبية في البلدين، بما يسهم في دعم الكفاءات الجراحية ورفع مستوى الخدمات الطبية عالميًا.