“دو” تعلن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق نقطة ربط إقليمية جديدة في مدينة العقبة الرقمية بالأردن

وطنا اليوم -اعلنت “دو”، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مدينة العقبة الرقمية (ADH)، أكبر مركز بيانات مستقل للمشغلين في المملكة الأردنية الهاشمية. ويهدف التعاون بين الجانبين إلى توسيع النطاق الدولي لبوابة “دو” عبر إنشاء نقطة ربط إقليمية جديدة داخل مركز البيانات المستقل في مدينة العقبة. وتشكل هذه الخطوة خطوة محورية نحو التعاون المستقبلي لتعزيز البنية التحتية الرقمية الإقليمية، وفتح ممر رقمي يربط منطقة دول مجلس التعاون الخليجيببلاد الشام وآسيا وأوروبا عبر مسارات أكثر تنوعًا واعتمادية.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في سياق الجهود المستمرة لتوفير ممراترقمية جديدة تربط الشرق بالغرب. حيث تتيح محطة الإنزال البحرية المستقلة التابعة لمدينة العقبة الرقمية الربط مع أوروبا، فيما توفّر محطتا الإنزال البحريتان اللتان تديرهما شركة “دو” في المنطقة الشرقية بوابات رئيسية نحو آسيا، بما يتيح بدائل عملية للممرات التقليدية التي تواجه تحديات مختلفة.… وبالنسبة لشركات الاتصالات والشركات ومؤسسات الأعمال، فإن هذا التعاون يعمل على تحسين مستوى المرونة وتوسيع الخيارات. إذ أنه بمجرد تشغيلها، سيستفيد العملاء من ممرات بديلة لتوفير خيارات جديدة تتجاوز الممرات التقليدية، بما يضمن تنوعاً أكبر، وزمن وصول أقل بشكل ملحوظ، وثقة أكبر في الاتصال الرقمي الإقليمي الحيوي.

<span;>وتنسجم هذه الخطوة مع التوجه الإقليمي نحو تكامل الجهود لتوسيع وتأمين مسارات وممرات الربط في منطقة الشرق الأوسط. كما تعزز موثوقية شبكات الربط، من خلال إتاحة مسارات بديلة أكثر مرونة تقلل من الاعتماد على الممرات التقليدية وتضمن استمرارية الاتصال، مع توفير قاعدة أكثر استقراراً للتوسع في الخدمات الرقمية والربط الدولي، وتعتزم “دو” من خلال هذه الخطوة، نقل شبكتها الدولية الأساسية وبواباتها الشرقية إلى العقبة، مما يعزز رؤية مدينة العقبة الرقمية كنقطة التقاء مستقلةللشبكات العالمية والإقليمية. وبذلك يُمهد الجانبان الطريق معاً لمشهد رقمي إقليمي أكثر تنوعاً وترابطاً واستعداداً للمستقبل.

وبهذه المناسبة، رحب المهندس إياد أبو خرما، الرئيس التنفيذي المؤسس لمدينة العقبة الرقمية، بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة “دو”، مؤكدًا أن “هذه الخطوة تعكس رؤية المدينة كمنصة محايدة ومفتوحة للربط الإقليمي والدولي، وتعزّز موقع الأردن كنقطة عبور أساسية للبيانات في المنطقة“. وأضاف: “سنستمر بالعمل مع شركائنا على تطوير ممرات رقمية أكثر مرونة واعتمادية، تربط القارات وتدعم المرحلة المقبلة من النمو الرقمي في المنطقة.”

من جانبه، صرح سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في “دو”، قائلاً إن: ” الشراكة الاستراتيجية مع مدينة العقبة الرقميةعلامةً فارقةً في مهمتنا لتشييد البنية التحتية الرقمية التي ستُعزز مستقبل المنطقة. كما يؤكد هذا التعاون على مدى التزامنا بتقديم حلول رقمية مبتكرة ومرنة تتجاوز الحدود. حيث نهدف إلى توفير خيارات اتصال غير مسبوقة تُفيد شركات الاتصالات والشركات والمؤسسات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي وآسيا وأوروبا، من خلال الاستفادة من قدراتنا الواسعة في بناء البنية التحتية الدولية والبوابة الآسيوية مع البنية التحتية المحايدة عالمية المستوى لمدينة العقبة الرقمية“.وتواصل شركة “دو”الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية الدولية وتعزيز انتشارها الإقليمي، بما يشمل نقاط الربط الحيوية وإبرام الشراكات الاستراتيجية التي تفتح مسارات جديدة أمام قطاع الاتصالات. ويعكس توقيع مذكرة التفاهم مع مدينة العقبة الرقمية التزام “دو”بالعمل مع المنصات المستقلة لتوفير بدائل أكثر موثوقية واستقرارًا لشبكات البيانات. كما تضع الشركة على عاتقها القيام بالدور المحوري للتعاون مع أبرز الفاعلين في صناعة الاتصالات، إيمانًا بأن التعاون والانفتاح هما السبيل لتأسيس مستقبل رقمي أكثر ترابطاً وقدرة على تلبية الاحتياجات المتنامية في المنطقة والعالم.

نبذة عن “دو“:

