الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة بعد التوصل لاتفاقية لوقف إطلاق النار.

وشدد جلالته على أهمية الالتزام بتنفيذ جميع مراحل الاتفاقية التي تم التوصل إليها بجهود الولايات المتحدة والأشقاء في قطر ومصر وتركيا، لافتًا إلى ضرورة البناء عليها للتوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة.

وحذر جلالة الملك من خطورة استمرار الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وفي هذا الإطار، ثمن جلالته قرار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الصادر حديثا، والذي يتعلق بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأسوارها