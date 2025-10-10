بنك القاهرة عمان
القوات المسلحة تعلن بدء استقبال طلبات الحج لذوي الشهداء

10 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي عن استقبال طلبات الحج لعام 2026 لذوي شهداء القوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية تكريماً لشهداء الوطن واعتزازا وافتخارا بما قدموه من تضحيات جليلة فداءً للوطن وتأديتهم للواجب المقدس.
ودعت ذوي الشُهداء الذين لم يسبق لهم اداء فريضة الحج عن طريق صُندوق الشهداء أو الديوان الملكي الهاشمي أو أحد الأجهزة الأمنية أو مديرية إفتاء القوات المسلّحة إلى مراجعة مديرية شؤون الأفراد / شعبة المساندة الاجتماعية والشهداء والمصابين مصطحبين معهم الهوية الشخصية أو جواز السفر اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 12 / 10 /2025 ولغاية مساء يوم الخميس الموافق 20 / 11 /2025

للاستفسار الاتصال على هاتف رقم (0775737592/065002909) مديرية شؤون الأفراد / شُعبة المُساندة والشُهداء والمُصابين.


