مقتل 14 جنديا في جنوب السودان بسبب امرأة

9 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:قُتل 14 جنديا على الأقل وجرح آخرون في جنوب السودان باشتباك مسلح بين ضابطين سببه تنافسهما على امرأة، وفق ما أفاد الجيش الأربعاء.
واندلع، الاثنين الماضي، اشتباك بين أفراد من قوة حماية الشخصيات المهمة الموحدة التي تضم قوات حكومية ومقاتلين من المعارضة في سوق بالقرب من منطقة أبيي الغنية بالنفط الواقعة عند الحدود بين السودان وجنوب السودان.
وأوضح الناطق باسم جيش جنوب السودان، لول رواي كوانغ، أن شجارا نشب، الاثنين الماضي، بين ضابطين، أحدهما موال لرئيس البلاد سلفاكير والآخر لمنافسه اللدود على السلطة رياك مشار.
وقال كوانغ في مؤتمر صحفي، إن ثمة روايتين متضاربتين عن سبب الخلاف، تفيد الأولى بأنه عبارة عن سوء تفاهم شخصي بحت بين الضابطين في مقهى، وتفيد الثانية بأن السبب علاقة حب ثلاثية الأطراف.
وأضاف أن المعلومات تشير إلى أن الرجلين تشاجرا بعدما أُفيد بأنهما يحبان المرأة نفسها.
وتأزمت المشكلة عندما أطلق الضابط الموالي لمشار النار على الآخر الموالي لسلفاكير، مما دفع حراسهما الشخصيين إلى تبادل إطلاق النار.
وأوضح كوانغ أن العنف امتد بعد ذلك إلى السوق، ثم إلى نقاط التفتيش الرئيسية والثكن، مبينا أن إجمالي عدد القتلى من العسكريين بلغ 14 جنديا، بينهم 6 من حزب مشار و8 من قوات الجيش الجنوب سوداني.
وأفادت التقارير بأن مدنيا أصيب جرّاء الاشتباكات، بينما جرح 5 جنود يتلقون العلاج.
وأكد كوانغ أن “لا دوافع سياسية” للحادث، لكنه أكد فتح تحقيق.
وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الشهر الفائت، من أن جنوب السودان على شفا حرب متجددة، إذ قُتل نحو ألفي مدني في تصاعد العنف هذا العام


