الأردن ورواندا يتفقان على بدء التفاوض حول اتفاقية تفضيلات تجارية

وطنا اليوم:بحثت اللجنة الأردنية الرواندية المشتركة خلال اجتماعات دورتها الأولى التي عقدت في مدينة كيغالي/رواندا أمس برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة عن الجانب الأردني ووزير التجارة والصناعة برودنس سيباهيزِي عن الجانب الرواندي عددا من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لا سيما في المجالات الاقتصادية التجارية والاستفادة من الفرص المتاحة لدى البلدين.

وقال القضاة أن انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة يأتي متابعة للزيارة الملكية السامية الى كيغالي خلال العام 2024 وترجمة لمساعي البلدين لزيادة أطر التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وإقامة المعارض وتحفيز القطاع الخاص لتنويع قاعدة السلع المصدرة من الأردن الى رواندا.

وأضاف، أن الأردن حريص على تطوير التعاون الاقتصادي مع رواندا في مختلف المجالات وخاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تكثيف الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة وتداعياتها مشيرا الى ان الاتفاق الذي تم بين الجانبين لبدء التفاوض على اتفاقية أفضليات تجارية بين الاردن ورواندا من شأنه الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم الصادرات الأردنية لرواندا.

وأكد الوزير الرواندي أهمية عقد اجتماعات اللجنة لبحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم التجارة، استنادا الى متانة العلاقات الأردنية الرواندية وضرورة الارتقاء بها نحو آفاق ارحب واوسع لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

وأكد استعداد بلاده لرفع مستوى التعاون مع الأردن في مجالات عديدة أهمها التجارة والاستثمار والزراعة والنقل والسياحة.

ووقعت عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات خلال الاجتماعات في المواضيع المرتبطة بالسياحة والثقافة والغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس والبيئة.

وفي نهاية الاجتماع تم توقيع محضر اجتماعات اللجنة المتضمنة التوصيات والتوافقات التي تمت خلال اجتماع اللجنة التحضيرية المشتركة برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عن الجانب الاردني ونظيرها أنطوان كاجانغوي أمين عام وزارة التجارة والصناعة عن الجانب الرواندي، والتي تم التوافق على البدء في بحث التفاوض على اتفاقية افضليات تجارية بين البلدين.

وتم التوافق على عقد اجتماعات الدورة الثانية للجنة الأردنية الرواندية المشتركة العام القادم في عمان لمتابعة مخرجات اعمال اللجنة.