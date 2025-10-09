بنك القاهرة عمان
جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر الغزيين: لا تعودوا إلى الشمال

9 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:على الرغم من الإعلان عن التواصل لاتفاق بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية حول المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار، ووسط فرحة الغزيين، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيراً إلى سكان قطاع غزة، من العودة إلى الشمال.
وأوضح المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان على منصة إكس، اليوم الخميس، أن “المنطقة التي تقع شمال وادي غزة لا تزال تعتبر منطقة قتال خطيرة”.
كما أضاف أن “الجيش لا يزال يطوّق مدينة غزة حيث تعتبر العودة إليها في غاية الخطورة”. وقال: “من أجل سلامتكم امتنعوا عن العودة شمالًا أو الاقتراب من مناطق تمركز وعمل قوات الجيش في كل مكان بالقطاع بما في ذلك في جنوبه وشرقه، وذلك حتى إصدار تعليمات رسمية أخرى”.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي رحب فجراً بالاتفاق الذي توصّلت إليه الحكومة الإسرائيلية مع حماس لوقف إطلاق النار بغزة وللإفراج عن كل الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني، مؤكدا أنّه “يستعدّ” لاستقبالهم. وأضاف أنّه “خلال تقييم للوضع جرى الليلة، أوعز رئيس الأركان كافة القوات في الجبهة وفي العمق الاستعداد بقوة دفاعية قوية والتأهب لكل سيناريو”.
كما أوضح أنّ “انتشار القوات سيتمّ وفق توجيهات المستوى السياسي ومراحل الاتفاق، وسيتمّ بمسؤولية ومع الحفاظ على أمن الجنود”.
بالتزامن عمت الاحتفالات جنوب القطاع، وتل أبيب على السواء، ترحيباً بالإعلان عن الاتفاق، بعد سنتين من الحرب الدامية في غزة، أدت إلى مقتل أكثر من 68 ألف شخص في غزة، وفق تقديرات هيئات صحية فلسطينية.


