المحسيري تسأل رئيس الوزراء عن فوائد اتفاقيات الكلاب الضالة

وطنا اليوم:وجهت النائب بيان المحسيري، سؤالًا إلى رئيس الوزراء، حول انتشار الكلاب الضالة في مختلف شوارع المملكة.

وتساءلت المحسيري، عن المعاهدات والاتفاقيات ذات العلاقة بالكلاب الضالة التي وقع عليها الأردن، وما مبررات التوقيع عليها، وما الالتزامات المترتبة عليها والمنافع والفوائد المتحققة منها.

كما طالبت بتفسير، كيف تعاملت الحكومة مع حالة موت مواطن أردني مؤخرًا في منطقة الخالدية حي السهل بمحافظة المفرق (عمر عودة البوشي بسبب الإصابة بالسعار إثر عقره من كلب ضال؟

كذلك فقد استفسرت عن من يتحمل مسؤولية موت هذا المواطن وأثر ذلك على عائلته؟ وهل ستقوم الحكومة بتعويض الأهل ودفع دية المقتول عقراً من عوائد التوقيع على الاتفاقية التي تمنع قتل الكلاب؟

كما تضمنت أسئلتها ماهية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع مثل هذه الحادثة المتوقع وقوعها مستقبلاً طالما لم يتم علاج الظاهرة؟ خاصة مع بداية حلول فصل الشتاء وعدم اجراء تغيير في التوقيت الشتوي؟

وتاليًا نص السؤال النيابي:

الموضوع انتشار الكلاب الضالة في شوارع المملكة.

سندا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء الأكرم.

نص السؤال:

1. ما هي المعاهدات والاتفاقيات ذات العلاقة بالكلاب الضالة التي وقع وصادق عليها الأردن وما هي مبررات التوقيع عليها، وما هي طبيعة الالتزامات المترتبة عليها، وما هي المنافع والفوائد المتحققة منها، وما مقدار التمويلات والمساعدات المرتبطة بها وما هي مجالات الانفاق لها ومن المستفيد منها بالتحديد، وكيف أثر تطبيق الالتزامات على ميزانية الدولة وعلى المواطنين؟ وهل تقوم الحكومة بعملية تقييم لهذه الآثار وما هي نتائج عمليات التقييم؟

2 ما هي السياسات الإجرائية البديلة عن قتل الكلاب الضالة التي تتبناها الحكومة لحماية المواطنين من خطر التعرض لحالات عقر ومنع تكاثرها وانتشارها بشوارع المملكة وأحيائها؟ وما مدى نجاعة هذه الإجراءات وفعاليتها، وما أسباب فشلها؟ ومن هي الأطراف الرسمية والأهلية ذات العلاقة؟

.3 كم عدد الحالات التي تعرضت لعقر من قبل كلاب ضالة في الأردن، وما هي الإجراءات المتبعة العلاج هذه الحالات، وكم متوسط تكلفة علاج كل حالة عقر ؟

4. كيف تعاملت الحكومة مع حالة موت مواطن أردني مؤخراً في منطقة الخالدية حي السهل بمحافظة المفرق (عمر عودة البوشي بسبب الإصابة بالسعار إثر عقره من كلب ضال؟ ومن الذي يتحمل مسؤولية موت هذا المواطن وأثر ذلك على عائلته؟ وهل ستقوم الحكومة بتعويض الأهل ودفع دية المقتول عقراً من عوائد التوقيع على الاتفاقية التي تمنع قتل الكلاب؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع مثل هذه الحادثة المتوقع وقوعها مستقبلاً طالما لم يتم علاج الظاهرة؟ خاصة مع بداية حلول فصل الشتاء وعدم اجراء تغيير في التوقيت الشتوي؟

