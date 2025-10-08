بنك القاهرة عمان
62.3 % نسبة النجاح في امتحان الشامل

8 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:بلغت نسبة النجاح في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة “الشامل” للدورة الصيفية 2025 (62,3%)، وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل، مقارنة بنسبة النجاح في الدورات السابقة، وفق ما أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة أحمد العجلوني.
وقال العجلوني خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إنه تقدم لامتحانات الشامل بجميع أوراقه 8351 طالبا وطالبة، نجح منهم 5208، مشيرا إلى أنه بلغ عدد الطلبة المتغيبين عن الامتحان 11 طالبا وطالبة، مشيرا إلى أنه تم ضبط 74 مخالفة.
وأضاف أن وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة أنهت جميع الإجراءات المتعلقة باستخلاص النتائج وتحليلها بكل دقة ونزاهة ومراجعة الملاحظات الإلكترونية على أسئلة الامتحان كما وردت من الطلبة في قاعات الامتحان أو من الطلبة مباشرة بعد انتهاء الامتحان، وتم دراسة جميع الملاحظات من قبل لجان فنية متخصصة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وأشار إلى أن الوحدة قامت بتحليل إجابات الطلبة باستخدام معامل الصعوبة لجميع أوراق الامتحان النظري، واعتماد منحنى التوزيع المعياري لمستوى صعوبة الأسئلة لغايات التصحيح واستخراج النتائج.


