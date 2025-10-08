بنك القاهرة عمان
الأرصاد والدفاع المدني تبحثان التنسيق لفصل الشتاء

8 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:عقدت إدارة الأرصاد الجوية ومديرية الدفاع المدني امس الثلاثاء اجتماعًا تنسيقيًا في إطار الاستعدادات لفصل الشتاء وتعزيز التنسيق المشترك بين الجانبين.
وبحث الاجتماع الذي حضره عدد من الضباط وكوادر المؤسستين، سبل تطوير آليات التعاون وتبادل المعلومات الجوية، وبما يعزز جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع الحالات الجوية المؤثرة.
وأكد مدير مديرية الدفاع المدني العميد ناصر السويلميين أهمية الدور الذي تضطلع به إدارة الأرصاد الجوية في دعم مديرية الدفاع المدني من خلال تزويدها بالنشرات الجوية والتحذيرات المحدثة على مدار الساعة وتمكينها من متابعة صور رادار الطقس التي تُعد أداة أساسية في الإنذار المبكر.
وشدد على أن الأرصاد الجوية هي الجهة الوطنية المعتمدة للمعلومات الجوية ما يستدعي استمرار التنسيق الوثيق بين الطرفين لضمان أعلى درجات الجاهزية خلال الموسم المطري المقبل.
من جهته، أوضح مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب أن كوادر الأرصاد تعمل على مدار الساعة لتقديم المعلومات والتحذيرات الجوية بدقة عالية، بالتنسيق المستمر مع غرف العمليات في الدفاع المدني والجهات الرسمية ذات العلاقة، مؤكدًا أن الاجتماعات التنسيقية تُعزز من التكامل المؤسسي وترفع من مستوى الجاهزية الوطنية للتعامل مع الظروف الجوية المختلفة.


