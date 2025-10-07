افتتاح المؤتمر السنوي لمخططي حفلات الزفاف في العقبة

وطنا اليوم:افتتح اليوم الثلاثاء المؤتمر السنوي الحادي عشر لمخططي حفلات الزفاف الوجهات (DWP) في العقبة، برعاية وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين.

ويشكل المؤتمر انطلاقة أكبر منصة أعمال (B2B) متخصصة في حفلات الزفاف الوجهات على مستوى العالم، بمشاركة ما يقارب 500 من قادة الصناعة من أكثر من 70 دولة في مدينة العقبة على البحر الأحمر.

وينظم المؤتمر من قبل شركة (QnA International) بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهيئة تنشيط السياحة الأردنية، ليحول العقبة إلى مركز للإبداع والتعاون والإلهام في صناعة حفلات الزفاف الفاخرة.

وقال رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي خلال مؤتمر صحفي: “نحن فخورون باستضافة أبرز مخططي حفلات الزفاف الوجهات في العالم في العقبة، الذي يعتبر احتفالا بالإبداع والفخامة وفن تحويل الأحلام إلى حقيقة”.

وأضاف أن العقبة تتميز بمناظر طبيعية فريدة وثقافة غنية، وضيافة عالمية المستوى، تشكل اللوحة المثالية لصناعة تجارب لا تنسى ورسم مستقبل حفلات الزفاف الوجهات.

من جانبه، قال، المدير العام لهيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبد الرزاق عربيات إن استضافة المؤتمر في العقبة خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الأردن على الخريطة السياحية العالمية، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك مقومات فريدة تجعلها وجهة مثالية لإقامة حفلات الزفاف الفاخرة.

وأكد التزام الهيئة بدعم صناعة حفلات الزفاف باعتبارها قطاعا واعدا يسهم في تعزيز الاقتصاد السياحي الوطني، ويعكس صورة الأردن كوجهة سياحية متكاملة.

وأضاف أن المملكة تحتضن نحو 15 موقعا تاريخيا استثنائيا تصلح لإقامة الفعاليات، بدءا من الآثار القديمة وصولا إلى المواقع الساحلية الخلابة، ما يجعل من الأردن منصة مثالية للاحتفاء بقصص يخلدها التاريخ.

وأشار عربيات إلى أن استضافة المؤتمر في العقبة تسهم في تعزيز مكانة الأردن عالميا في هذا القطاع المتخصص، وتؤكد التزام الهيئة بجعل المملكة وجهة رائدة للاحتفالات الفاخرة.