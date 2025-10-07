بنك القاهرة عمان
أورنج الأردن تستمر بدعم التعليم الرقمي من خلال رعايتها لمسابقة روبوتات السومو للعام الرابع على التوالي

دقيقتان ago
وطنا اليوم:تواصل أورنج الأردن دعمها للابتكار وريادة الشباب في المجال التكنولوجي، من خلال رعايتها للبطولة الوطنية الرابعة لروبوتات السومو، التي نظّمتها جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، والتي أصبحت إحدى أبرز الفعاليات الروبوتية على مستوى المملكة، حيث شارك ما يقارب 800 طالبةً وطالباً، يمثلون أكثر من 230 فريقاً من مختلف الجامعات والمدارس والمراكز الأكاديمية، ليطلقوا العنان لإبداعاتهم الرقمية ويعرضوا مهاراتهم في تصميم وبرمجة الروبوتات الفريدة، حيث عُقدت فعاليات المسابقة في الفترة من 25 إلى 27 أيلول في مسرح مجمع الحسين للأعمال.
وتأتي رعاية أورنج الأردن ضمن مبادراتها لتعزيز التعليم الرقمي، الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز استراتيجية المسؤولية المجتمعية، إذ تمنح بطولات السومو روبوت الفرصة للشباب لتطوير مهاراتهم في تصميم وبرمجة روبوتات ذاتية التحكم، مع التركيز على الابتكار والتفكير الاستراتيجي، بما يؤهلهم لخوض المنافسات المحلية والدولية.
تعتمد المسابقة على مبادئ مشابهة لمصارعة السومو اليابانية الشهيرة، إلا أنها تُطبق على الروبوتات، حيث يقوم كل فريق مشارك بتصميم وبرمجة روبوت فريد من نوعه من الصفر وفق معايير دقيقة تشمل التصميم الميكانيكي، والتفكير الاستراتيجي، ويتم عرض الروبوتات واستراتيجياتها أمام لجنة التحكيم التي تضم أعضاء من الكادر الأكاديمي وممثلين عن قطاع الصناعة والأعمال لضمان تقييم شامل لمهارات الفرق المشاركة.
وأشادت أورنج الأردن بالطالبات والطلاب المشاركين، والذين جسدوا نموذجاً حيّاً للتمكين الرقمي، مؤكدةً أن التدريب الذي تلقوه في مختبر التصنيع الرقمي التابع لمركز أورنج الرقمي يعكس التزام الشركة بتقديم برامج تعليمية مبتكرة ترتبط بالاتجاهات العالمية وتلبي احتياجات الشباب في السياق الوطني، وتتيح لهم الفرصة لتحويل أفكارهم إلى إنجازات رقمية ملموسة.
وتسعى الشركة من خلال رعاية هذه الفعاليات إلى تعزيز مكانة الأردن كمنصة حقيقية للابتكار التكنولوجي، وإلهام الجيل القادم من المبدعين لصنع حلول رقمية مبتكرة تلبي تحديات المستقبل.
لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني:www.orange.jo


