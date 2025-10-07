سقوط شظايا اجسام طائرة على العقبة

وطنا اليوم:أفاد مواطنون بسقوط شظايا أجسام طائرة على مدينة العقبة عصر اليوم الثلاثاء.

وتسببت الشظايا بأضرار مادية بسيطة في مركبة أحد المواطنين.

ويأتي ذلك بعد إعلان الاحتلال اعتراض مُسيّرة أُطلقت من اليمن فوق إيلات المجاورة لمدينة العقبة

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن سلاح الجو اعترض طائرتين مسيّرتين أُطلقتا من اليمن بنجاح في منطقة إيلات.

وقال الجيش، “صفارات الإنذار تدوّي في إيلات بعد تسلل طائرات معادية”.

وفعّلت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار مجددا في إيلات للاشتباه بتسلل مسيّرات