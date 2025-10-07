بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

سقوط شظايا اجسام طائرة على العقبة

30 ثانية ago
سقوط شظايا اجسام طائرة على العقبة

وطنا اليوم:أفاد مواطنون بسقوط شظايا أجسام طائرة على مدينة العقبة عصر اليوم الثلاثاء.
وتسببت الشظايا بأضرار مادية بسيطة في مركبة أحد المواطنين.
ويأتي ذلك بعد إعلان الاحتلال اعتراض مُسيّرة أُطلقت من اليمن فوق إيلات المجاورة لمدينة العقبة
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن سلاح الجو اعترض طائرتين مسيّرتين أُطلقتا من اليمن بنجاح في منطقة إيلات.
وقال الجيش، “صفارات الإنذار تدوّي في إيلات بعد تسلل طائرات معادية”.
وفعّلت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار مجددا في إيلات للاشتباه بتسلل مسيّرات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:05

توقيف موظفين اثنين بشركة العقبة للنقل اللوجستي

15:28

إرادة ملكية سامية بتعيين 39 قاضيا (أسماء)

15:28

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من وجهاء وأبناء عشائر الجبور

15:24

خالد الخشمان مديرًا لدائرة العلاقات العامة والإعلام في جامعة العلوم الإسلامية العالمية

15:23

هلِ انتصرتْ حماسُ وانهزمتْ إسرائيلُ؟

15:11

توقيف 46 شخصاً في لندن في أكبر عملية دولية لمكافحة سرقة الهواتف

15:00

وزير الدفاع السوري يعلن وقفا شاملا للنار مع قسد

14:48

3 علماء في الدوائر الكهربائية يحصدون نوبل للفيزياء

14:42

مجلس الوزراء يوافق على انضمام الاردن لـ اتفاقية هلسينكي للمياه

14:37

جديد الحراك لوحدة التيارات الحزبية ؟!

14:12

تصعيد كبير بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة

14:09

“الطوفان” إذ يقرع أبواب عامه الثالث… مساهمة في جدلٍ لم ينقطع؟

وفيات
وفيات الثلاثاء 7-10-2025وفيات الاثنين 6-10-2025وفيات الأحد 5-10-2025شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025