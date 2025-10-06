تراجع التمويل يُفقد مفوضية اللاجئين نحو 5 آلاف موظف في 2025

وطنا اليوم:أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الاثنين، أن الوكالة الدولية خسرت نحو خمسة آلاف موظف منذ مطلع العام، في ظل التراجع الكبير في التمويل الدولي.

وقال غراندي في مستهل الاجتماع السنوي للجنة التنفيذية للوكالة إن “نحو 5000 من زملائنا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين خسروا وظائفهم هذا العام”، مشددا على أن ذلك يعادل “أكثر من ربع إجمالي القوة العاملة لدينا”.