تدشين مشروع أردني – أوروبي جديد يعيد الحياة إلى موقع مكاور الأثري

وطنا اليوم _

شهد موقع مكاور الأثري تدشين أعمال مشروع حماية وتأهيل الموقع، والممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 ملايين يورو، بهدف تعزيز التراث الثقافي ودعم التنمية المحلية المستدامة في الأردن.

وحضر حفل تدشين المشروع مندوب وزير السياحة مدير عام دائرة الآثار العامة الأستاذ الدكتور فوزي أبو دنة، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير-كريستوف تشاتزيسافاس، وسفير جمهورية إيطاليا لوتشيانو بيتسوتي، ورئيسة وحدة الشرق الأوسط في المديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية الأوروبية (DG MENA) آنا بييرس، إلى جانب عدد من ممثلي الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وأعضاء من المجتمعات المحلية في موقع مكاور الأثري.

وقال الدكتور أبو دنة إن “إطلاق مشروع حماية وتأهيل موقع مكاور يجسّد التزام الأردن بالحفاظ على تراثه الثقافي بوصفه ركيزة للهوية الوطنية والتنمية المستدامة، فحماية التراث ليست مجرد صونٍ للماضي، بل استثمار في المستقبل يعزّز السياحة الثقافية ويخلق فرصًا حقيقية في المجتمعات المحلية”.

من جانبه، قال السفير تشاتزيسافاس”نحن اليوم لا نحافظ فقط على مواقع استثنائية من تاريخ الإنسانية، بل نبني أيضًا فرصًا جديدة للمجتمعات المحلية”، مضيفا إن “الاتحاد الأوروبي يفخر بشراكته مع الأردن في هذه المهمة المشتركة لحماية التراث الثقافي وتعزيز التنمية المستدامة”.

بدوره، أكد السفير الإيطالي أن “تدشين هذا المشروع يمثل فصلًا جديدًا في التعاون المتين بين إيطاليا والأردن في مجال التراث الثقافي، ومن خلال هذه المبادرة الممولة من الاتحاد الأوروبي تؤكد إيطاليا التزامها بالمساهمة في الحفاظ على الإرث الأثري الغني للأردن، ليس فقط بوصفه شاهدًا على التاريخ، بل كمحرك للتنمية الشاملة والمستدامة وتمكين المجتمعات المحلية”.

وعبر مخلد القعايدة باسم أفراد المجتمع المحلي عن امتنانه لتنفيذ المشروع في مكاور والذي سيفتح أبوابًا كثيرة للعمل، ولولا دعم الاتحاد الأوروبي والسفارة الإيطالية لما كانت هذه المنطقة على ما هي عليه اليوم.

وتضمن الحفل عرضا تفصيليا للأعمال التي ستُنفذ في الموقع، والتي تشمل المسوحات الأثرية، وأعمال الترميم والتسييج، وتركيب اللوحات التفسيرية، وتطوير مرافق الزوار. وستتولى الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة، لضمان استدامة إدارة المواقع وتعزيز مساهمة التراث الثقافي في التنمية المحلية.