شهداء في غزة وخان يونس وتل الهوى برصاص الاحتلال

وطنا اليوم _

أفادت “صحة غزة” باستشهاد 7 مواطنين برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الإثنين.

وقالت إنه تم نقل شهيدان إلى مستشفى المعمداني، و4 شهداء إلى مستشفى ناصر، وشهيد إلى مستشفى العودة.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، بعد قصف الاحتلال مدينة غزة، ومنتظري المساعدات جنوب خان يونس.

وأفادت مصادر طبية في القطاع، باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين، بعد قصف طيران الاحتلال حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال جنوب المدينة.

واستشهد مواطنان وأصيب عدد آخر، بعد إطلاق جيش الاحتلال الرصاص على عدد من منتظري المساعدات جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.