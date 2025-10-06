الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة “تلميحة رقمية”

وطنا اليوم _

أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني، حملة “تلميحة رقمية” للسنة الرابعة على التوالي بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني – تشرين الأول التي تهدف إلى تعزيز الثقافة الرقمية الآمنة لدى مختلف شرائح المجتمع.

وبحسب بيان المركز اليوم الاثنين، تُبث رسائل الحملة التوعوية عبر صفحات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى الشاشات الإعلانية في شوارع العاصمة بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى ومنتدى المدن الذكية، لضمان وصولها إلى أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين.

وأكد المركز أن التوعية بالأمن السيبراني ليست محصورة بشهر تشرين الأول فقط، بل هي جهد وطني متواصل على مدار العام في ظل ما يشهده العالم من تنامي التهديدات الرقمية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات على حد سواء، من محاولات الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات، وصولاً إلى الهجمات السيبرانية واسعة النطاق التي قد تؤثر على قطاعات حيوية.

وشدد على أهمية تكثيف هذه الجهود خلال شهر التوعية العالمي كفرصة لتوحيد الرسائل وتحفيز المجتمع على تبني السلوكيات الرقمية الآمنة.

كما يعكس استمرار الحملة التزام المركز وشركائه بنشر الوعي الرقمي وتزويد الأفراد بإرشادات وقائية ونصائح عملية تساعدهم على حماية أنفسهم من المخاطر السيبرانية المتزايدة.