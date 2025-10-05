سقوط سقف معلّق في مالية إربد.. ولا إصابات

وطنا اليوم:شهدت مديرية المالية في محافظة إربد ظهر اليوم الأحد حادثة سقوط جزء من السقف المعلق في أحد مكاتبها أثناء ساعات الدوام الرسمي، دون أن تسفر الحادثة عن أي إصابات بين الموظفين.

وأفاد مصدر مطلع أن ما جرى لا يُعد انهيارًا إنشائيًا بالمعنى الفني، بل سقوطًا جزئيًا لأحد الأسقف المعلقة، مؤكداً أنه تم على الفور إخلاء المكان حرصًا على سلامة العاملين، وجرى تشكيل لجنة فنية لمعاينة الموقع والبدء بإجراءات الصيانة والإصلاح اللازمة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تكرار حوادث مشابهة في بعض المباني القديمة بالمحافظة، الأمر الذي يسلط الضوء على أهمية تكثيف أعمال التفقد والصيانة الدورية للمباني الحكومية لضمان السلامة العامة ومنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.