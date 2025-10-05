بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الصناعة والتجارة: انخفاض أسعار اللحوم البلدية والمستوردة 7%

32 ثانية ago
الصناعة والتجارة: انخفاض أسعار اللحوم البلدية والمستوردة 7%

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، إن عمليات الرصد اليومية التي تنفذها الوزارة من خلال مديرية مراقبة الأسواق، أظهرت انخفاضًا واضحًا في معظم أسعار اللحوم، سواء البلدية أو المستوردة من عدة مناشئ، حيث تراوح هذا الانخفاض بين 3% إلى 7%.
وأكد البرماوي أن معظم أصناف اللحوم البلدية شهدت انخفاضات خلال الأسابيع الماضية، مع توقع استمرار هذا الاتجاه خلال الأيام المقبلة.
وأشار البرماوي إلى أن التفاوت في أسعار اللحوم من محل إلى آخر يُعد ظاهرة صحية، تعكس حجم المنافسة في السوق المحلي، وهو ما تحرص الوزارة على استمراره لما له من أثر إيجابي يصب في مصلحة المستهلك.
وأضاف أن العروض المتوفرة في الأسواق تخضع للرقابة والمتابعة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، وقد تبين أنها صحيحة وليست وهمية.
وشدد البرماوي على أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف أحكام القانون والتشريعات ذات الصلة، في إطار جهودها المستمرة لضبط وتنظيم السوق المحلي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:33

الدكتور الرواضية يهنئ طلبة الجامعة الأردنية العقبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

19:29

البنك المركزي يطرح أذونات خزينة بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار

19:19

عقل الصمادي المصاب “التوحد” يحصد المركز الأول في مسابقة العزف على البيانو في العقبة

19:13

الأردن وسوريا يفككان شبكات إجرامية للاتجار بالمخدرات ويضبطان أعضائها

19:10

إعلان المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية الليلة

19:05

حماس: وافقنا على تسليم السلاح تدريجياً بإشراف دولي

17:05

اجتماع لناشري المواقع الالكترونية يرسم خارطة طريق لمواجهة نهج مجلس نقابة الصحفيين الجبائي 

16:47

اختتام ورشة انتاج خبز السمح الخالي من الغلوتين في جامعة البترا

16:45

منتخب النشامى تحت أنظار العالم بعد التأهل التاريخي لمونديال 2026

16:35

المعايطة: أهمية الاستعداد ومراجعة خطط الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء

16:27

65 شهيداً في قطاع غزة خلال 24 ساعة

16:22

رئيس جامعة البترا يشارك في الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية العراق

وفيات
وفيات الأحد 5-10-2025شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025وفيات الخميس 2-10-2025وفيات الأربعاء 1-10-2025