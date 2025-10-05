الصناعة والتجارة: انخفاض أسعار اللحوم البلدية والمستوردة 7%

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، إن عمليات الرصد اليومية التي تنفذها الوزارة من خلال مديرية مراقبة الأسواق، أظهرت انخفاضًا واضحًا في معظم أسعار اللحوم، سواء البلدية أو المستوردة من عدة مناشئ، حيث تراوح هذا الانخفاض بين 3% إلى 7%.

وأكد البرماوي أن معظم أصناف اللحوم البلدية شهدت انخفاضات خلال الأسابيع الماضية، مع توقع استمرار هذا الاتجاه خلال الأيام المقبلة.

وأشار البرماوي إلى أن التفاوت في أسعار اللحوم من محل إلى آخر يُعد ظاهرة صحية، تعكس حجم المنافسة في السوق المحلي، وهو ما تحرص الوزارة على استمراره لما له من أثر إيجابي يصب في مصلحة المستهلك.

وأضاف أن العروض المتوفرة في الأسواق تخضع للرقابة والمتابعة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، وقد تبين أنها صحيحة وليست وهمية.

وشدد البرماوي على أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف أحكام القانون والتشريعات ذات الصلة، في إطار جهودها المستمرة لضبط وتنظيم السوق المحلي