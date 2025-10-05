بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

الدكتور الرواضية يهنئ طلبة الجامعة الأردنية العقبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

12 ثانية ago
الدكتور الرواضية يهنئ طلبة الجامعة الأردنية العقبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

وطنا اليوم:العقبة – عمر الصمادي
هنأ رئيس الجامعة الأردنية – فرع العقبة الاستاذ الدكتور صالح الرواضية طلبة الجامعة وكافة منتسبيها بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا حافلًا بالنجاح والتميز، مباركا للطلة الجدد التحاقهم بالجامعة.

أكد الدكتور الرواضية أهمية استثمار الفرص التعليمية المتاحة، وبذل أقصى الجهود لتحقيق الأهداف والطموحات، مع التأكيد على التزام الجامعة بدعم الطلبة وتمكينهم من التفوق في مختلف المجالات، وتهيئة بيئة تعليمية محفّزة وآمنة وميسرة، داعيا الطلبة إلى الالتزام والانخراط الفاعل في الحياة الجامعية، والإسهام في بناء مجتمع جامعي يقوم على الاحترام والانتماء والطموح.

وعبّر الدكتور الرواضية عن أمله في تبنّي الطلبة للعديد من الأنشطة والفعاليات الأكاديمية والمجتمعية، التي تسهم في صقل شخصياتهم والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي.

وأكد رئيس الجامعة على أن دائرة الخدمات والأنشطة الطلابية، إلى جانب الأقسام الأكاديمية المختلفة، ستكون أدوات دعم وتحفيز لكافة الفعاليات والأنشطة والمواهب والابداعات الطلابية
واختتم الدكتور الرواضية حديثه “إن وطننا الغالي يعوّل كثيرًا على الشباب الأردني وإبداعاتهم في مختلف المجالات، وإن طلبة الجامعة الأردنية هم خير ممثل لشباب الوطن، متمنيا للطلبة التوفيق والسداد في مسيرتهم التعليمية لهذا العام وان يسهموا في بناء وطنهم وهم في نظر القيادة الهاشمية ومحط عنايتها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:29

البنك المركزي يطرح أذونات خزينة بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار

19:19

عقل الصمادي المصاب “التوحد” يحصد المركز الأول في مسابقة العزف على البيانو في العقبة

19:13

الأردن وسوريا يفككان شبكات إجرامية للاتجار بالمخدرات ويضبطان أعضائها

19:10

إعلان المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية الليلة

19:05

حماس: وافقنا على تسليم السلاح تدريجياً بإشراف دولي

17:05

اجتماع لناشري المواقع الالكترونية يرسم خارطة طريق لمواجهة نهج مجلس نقابة الصحفيين الجبائي 

16:47

اختتام ورشة انتاج خبز السمح الخالي من الغلوتين في جامعة البترا

16:45

منتخب النشامى تحت أنظار العالم بعد التأهل التاريخي لمونديال 2026

16:35

المعايطة: أهمية الاستعداد ومراجعة خطط الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء

16:27

65 شهيداً في قطاع غزة خلال 24 ساعة

16:22

رئيس جامعة البترا يشارك في الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية العراق

15:57

العقبة أول مدينة عربية تنال جائزة برونزية في السياحة الخضراء

وفيات
وفيات الأحد 5-10-2025شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025وفيات الخميس 2-10-2025وفيات الأربعاء 1-10-2025