الدكتور الرواضية يهنئ طلبة الجامعة الأردنية العقبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

وطنا اليوم:العقبة – عمر الصمادي

هنأ رئيس الجامعة الأردنية – فرع العقبة الاستاذ الدكتور صالح الرواضية طلبة الجامعة وكافة منتسبيها بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا حافلًا بالنجاح والتميز، مباركا للطلة الجدد التحاقهم بالجامعة.

أكد الدكتور الرواضية أهمية استثمار الفرص التعليمية المتاحة، وبذل أقصى الجهود لتحقيق الأهداف والطموحات، مع التأكيد على التزام الجامعة بدعم الطلبة وتمكينهم من التفوق في مختلف المجالات، وتهيئة بيئة تعليمية محفّزة وآمنة وميسرة، داعيا الطلبة إلى الالتزام والانخراط الفاعل في الحياة الجامعية، والإسهام في بناء مجتمع جامعي يقوم على الاحترام والانتماء والطموح.

وعبّر الدكتور الرواضية عن أمله في تبنّي الطلبة للعديد من الأنشطة والفعاليات الأكاديمية والمجتمعية، التي تسهم في صقل شخصياتهم والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي.

وأكد رئيس الجامعة على أن دائرة الخدمات والأنشطة الطلابية، إلى جانب الأقسام الأكاديمية المختلفة، ستكون أدوات دعم وتحفيز لكافة الفعاليات والأنشطة والمواهب والابداعات الطلابية

واختتم الدكتور الرواضية حديثه “إن وطننا الغالي يعوّل كثيرًا على الشباب الأردني وإبداعاتهم في مختلف المجالات، وإن طلبة الجامعة الأردنية هم خير ممثل لشباب الوطن، متمنيا للطلبة التوفيق والسداد في مسيرتهم التعليمية لهذا العام وان يسهموا في بناء وطنهم وهم في نظر القيادة الهاشمية ومحط عنايتها.