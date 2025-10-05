عقل الصمادي المصاب “التوحد” يحصد المركز الأول في مسابقة العزف على البيانو في العقبة

وطنا اليوم:في مقارعة الممتدة على مدى عشرين عاما مع التوحد، يجسد الطالب الأردني عقل عمر الصمادي كل فترة قصة نجاح وابداع جعلته يستحق لقب ( قاهر التوحد) بأمر الله تعالى.

لم يتفاخر عقل عن الدخول الى المدرسة مع أقارنه الاصحاء سوى عام واحد، ولأسباب ليس له يد فيها وانما بسبب بيروقراطية الإدارة والنظرة الرسمية القاصرة لأطفال التوحد، ولكنه اثبت استحقاقه في التعليم واثبت جدارته ولم بتاخر سنوة واحدة لا بل كان يتحصل على علامات كاملة في بعض المواد، واستطاع ان يحفظ معظم سور القران الكريم بدون معلم، وان يكون اول اردني يجتاز الثانوية العامة بنجاح عام 2024 على مستوى المملكة.

جعل عقل الصمادي من التوحد طاقة يحلق بواسطتها في فضاءات الإنجاز والبناء ليبقى في المقدمة وعلى منصات التتويج والتكريم حيث حصد اليوم المركز الأول في بطولة العزف على الة البيانو الموسيقية بتميز، متفوقا على اقرانه الاصحاء بموهبته التي تفردت بها انامله، بعزف وصلة من معزوفة فلورين للموسيقار العالمي بيتهوفن، خلافا عن مهارته في عزف موسيقى من الحان كبار الملحنين العرب مثل عبدالوهاب وبليغ حمدي وغيرهم خلافا عن جميع الأغاني الفلكلورية الأردنية وبمهارة عالية.

وفي هذه المساقة التي اجراها مركز مواهب لتعليم الفنون والعزف لدورة 2025-2026 في مدينة العقبة، حصلت المشاركة سوسن الغرايبة على المركز الثاني والمشاركة ماس المجذوب على المركز الثالث في المسابقة.