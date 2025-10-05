بنك القاهرة عمان
إعلان المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية الليلة

وطنا اليوم:تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الأحد الموافق 5-10-2025 على موقعها الإلكتروني أسماء الدفعة الثانية من الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2025-2026، وللاستفسار عن قبول طالب الرجاء الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوحدة/قسم الدبلوم المتوسط على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo ، كما ستقوم الوحدة بإرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين بنتيجة ترشيحهم على أرقام هواتفهم الخلوية.


