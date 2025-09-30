رسوم جديدة على تحويلات كليك للتجار والشركات وأصحاب الأعمال

وطنا اليوم:أعلنت الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص “جوباك” عن بدء تطبيق عمولات جديدة على الحركات المالية المنفذة عبر نظام الدفع الفوري “كليك”، وذلك اعتباراً من يوم غد الأربعاء، الموافق للأول من تشرين الأول.

وأكدت الشركة أن هذه الرسوم ستقتصر حصراً على فئات التجار والشركات وأصحاب الأعمال، دون أن تشمل التحويلات المالية بين الأفراد.

آلية تطبيق العمولات الجديدة

أوضحت السيدة مها البهو، الرئيسة التنفيذية لشركة “جوباك” أن الآلية المعتمدة للعمولات لن تكون نسبة مئوية، بل ستُطبق على شكل مبلغ مقطوع ضمن شرائح محددة تعتمد على قيمة المبلغ المحوّل.

وأضافت أن الخطوة تهدف إلى تنظيم استخدام النظام بما يتناسب مع حجم الحركات التجارية الكبيرة، وضمان استدامة الخدمة وتطورها.

تعديل غايات الاستخدام ومراقبة البنوك

وفي سياق متصل، أشارت البهو إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إجراء تعديلات على غايات استخدام نظام “كليك”، حيث أصبحت الآن مرتبطة بشكل مباشر بفئة المستفيد (تاجر، شركة، فرد)، مما يعزز الشفافية والامتثال.

وأكدت أن البنوك ستتولى مسؤولية مراقبة جميع حسابات مستخدمي النظام للتأكد من التزامها الكامل بتعليمات البنك المركزي الأردني، ومنع أي محاولة لاستغلال النظام في غير الأهداف المخصصة له.

يُذكر أن الحد الأعلى المسموح به للتحويلة الواحدة عبر “كليك” هو 10 آلاف دينار أردني، مع احتفاظ كل بنك بالحق في تحديد سقف أدنى لعملائه بناءً على سياساته الداخلية لتقييم المخاطر.