وفاة و9 اصابات بحوادث عدة على طرق المملكة

31 ثانية ago
وطنا اليوم:قال النقيب مهدي الحمود من الدوريات الخارجية إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تدهور لمركبة خصوصي على الطريق الصحراوي، نتج عنه وفاة السائق حين وصوله للمركز الطبي، وإعاقة للمسرب الأيمن.
وأضاف، خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الممر التنموي، بالقرب من جسر الموقر، نتج عنه 7 إصابات متوسطة.
كذلك تم التعامل مع حادث على طريق الأزرق-عمّان لخروج شاحنة عن حرم الشارع العام، دون إصابات.
وتم التعامل مع حادث على طريق المطار بين 3 مركبات، دون إصابات، ولكنه تسبب في إعاقة لحركة السير.
ونوّه إلى ضبط سرعة عالية جداً على طريق الأزرق-الزرقاء وصلت إلى 214 كلم/ساعة، ومركبة أخرى وصلت سرعتها إلى 190 كلم/ساعة.
من جانبها، قالت الملازم 1 دعاء الهباهبة إنه تم التعامل صباح اليوم الثلاثاء مع تعطل آلية ثقيلة قبل “جت” من جهة دوار المشاغل، مما تسبب في أزمة مرور، وتم إجراء اللازم ورفع الآلية من الموقع.
وفيما يتعلق بيوم أمس، تعاملت مجموعات السير مع حالة غيبوبة لسيدة داخل مركبتها أسفل جسر الظاهر، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها في المكان والتنسيق مع غرفة العمليات لتسهيل وصول مجموعات الدفاع المدني للموقع ونقلها إلى المستشفى وحالتها متوسطة.
وأشارت الهباهبة إلى تعامل مجموعات السير يوم أمس مع حادث تصادم بين 5 مركبات في الشميساني، نتج عنه إصابة واحدة متوسطة وأضرار مادية بالمركبات، وعُلل سبب الحادث بتجاوز السرعة المقررة داخل المناطق السكنية وتغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل إحدى المركبات


