جهود أردنية مكثّفة لإعادة ممر المساعدات لغزة بعد إيقافه بسبب حادثة المعبر

وطنا اليوم:قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إن الجهود الأردنية السياسية والدبلوماسية والتنسيقية، مستمرة لإعادة إرسال المساعدات الإنسانية الأردنية من خلال تفعيل الممر الإغاثي الأردني إلى قطاع غزة، بعد توقفه بسبب حادثة المعبر.

وأكد الشبلي الاثنين، أن حادثة المعبر عرقلت استمرار الممر الإغاثي، سيما وأن مستودعات الهيئة تحوي حمولة أزيد من ألف شاحنة جاهزة لإرسالها إلى قطاع غزة ريثما يعاد افتتاحه من الجانب الآخر.

وأوقفت إسرائيل إدخال المساعدات من الأردن، في 18 أيلول، بعد حادثة إطلاق نار أدت إلى مقتل عسكريين إسرائيليين، عند جسر الملك حسين (معبر الكرامة) من الجانب الآخر.

وعن البدائل، أوضح الشبلي أن الهيئة جهدت إلى تكثيف عملها داخل القطاع من خلال تنفيذ برامج تكايا الطعام والمخابز وسط وجنوب القطاع، خاصة مع تكاثف حركة النزوح فيهما، إذ وصل عدد المستفيدين من مبادرات ومساعدات الهيئة 2.3 مليون مستفيد.

وبلغ عدد قوافل المساعدات الأردنية المرسلة إلى القطاع 201 قافلة بواقع 8664 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، وفق الشبلي.

وأكد الشبلي، استمرار عمل المبادرة الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في غزة (استعادة الأمل)، إذ وصل عدد المستفيدين إلى 599.

وأردف الشبلي يقول إن عمل الهيئة مستمر مع المنظمات والهيئات الدولية والدول الصديقة لتأمين الدعم المستدام؛ خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وظروفه الصعبة.

وأعادت الحملة الأردنية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الأحد، تفعيل المخبز الخاص بهم، إذ وزعت خبز وأكياس طحين للعائلات النازحة في مخيمات جنوب ووسط قطاع غزة.

وأكدت الحملة استمرارية عمل مخابزها لتقوم بتقديم خدمة مجانية للعائلات النازحة في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض لها أبناء القطاع لأكثر من عامين.

وأشارت الحملة إلى أن مخابزها جنوب ووسط القطاع تعمل حاليا بشكل دائم لتقديم الخبز للعائلات.

وأوضحت الحملة من خلال خطة عملها على استمرارية استهدافها مخيمات مهمشة لم تصل أي جهة خيرية سابقا أو حتى مؤسسات إغاثية لتلبية احتياجاتهم.

ويواصل مشروع سقيا الماء في جنوب غزة، تزويد أهالي القطاع بالمياه الصالحة للشرب، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع لجنة زكاة المناصرة.

وأكدت الهيئة، الأحد، استمرار تنفيذ المشاريع الإغاثية في غزة.

وقالت “في جنوب قطاع غزة، يواصل مشروع سقيا الماء تزويد الأهالي بالمياه الصالحة للشرب، ليبقى الأمل حاضرا رغم العطش والحصار”.