47 شخصاً بين قتيل ومصاب بحريق مصنع في مصر

وطنا اليوم:استفاقت مدينة المحلة بمحافظة الغربية المصرية، فجر الجمعة، على كارثة خلّفت ضحايا ومصابين.

فقد اندلع حريق كبير بأحد المصانع ما أدى إلى انهيار طوابق من البناء.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان، بأن 43 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح.

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقّت بلاغا بوقوع انفجار بغلايات مصنع البشبيشي الواقع بنطاق منطقة اليماني في المحلة بشكل مفاجئ، فانتقلت السلطات إلى مكان الحادث، ودفعت بـ8 سيارات إطفاء، وأكثر من 18 سيارة إسعاف لنقل الضحايا والمصابين.

47 قتيلاً ومصاباً

كما تأكد وقوع 7 وفيات جراء الحادث، في حين نقل المصابون إلى المشافي، ولا يزال البحث مستمرا عن ناجين أسفل أنقاض المصنع.

إلى ذلك، أفاد شهود عيان بأن الحريق اندلع نتيجة ارتفاع ضغط الغلايات بالمصنع، ما تسبب في انفجارها وانهيار طوابق المصنع على رؤوس العمال.

بدورها، كلفت السلطات الأمنية إدارة البحث الجنائي بالتحري في ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، كما أخطرت النيابة العامة للتحقيق.

فيما انتشرت صور ضحايا الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي مع توجيه نداءات بالتوجه إلى مستشفى المحلة العام وسمنود للتبرع بالدم.