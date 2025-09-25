بنك القاهرة عمان
ضبط حفارة مخالفة واعتداء على خط مياه لتعبئة صهاريج في الرمثا

25 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:ضبطت وزارة المياه والري بالتعاون مع الجهات المختصة، حفارة مخالفة واعتداء على خط مياه رئيسي من خلال سحب خط 2 انش مسحوب الى أحد المنازل لتعبئة صهاريج مياه مخالفة وبيعها للمواطنين في منطقة الرمثا.
وأوضحت الوزارة، في بيان الخميس، إنه جرى إزالة الاعتداءات وإعداد الضبوطات لاستكمال الإجراءات بخصوص المخالفين، إذ جرى الضبط بالتعاون مع كوادر شركة مياه اليرموك ومديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة.
ودعت المواطنين لضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات من قبل بعض المخالفين حماية لحقوق الوطن والمواطنين المائية.


