وفاة طفلة اردنية بعد لدغة من أخطر أنواع العقارب

وطنا اليوم:قال خبير الأفاعي والعقارب الأردني إبراهيم أبو الحارث بني ياسين، اليوم الثلاثاء، ان الطفلة رحمة عايد التي تعرضت للدغة أحد أخطر أنواع العقارب توفيت مساء اليوم.

ووقعت الحادثة أمام منزل الطفلة بالعاصمة عمان، حيث شعرت بداية بألم شديد وتشنجات وضيق حاد في التنفس مع تقيؤ وغثيان، ليتم إسعافها على الفور إلى المستشفى.

وأوضح الأطباء أن الطفلة وصلت وهي تعاني من تشنجات شديدة وحالة شبه اختناق، ما استدعى تخديرها ووضع أنبوب رغامي لمساعدتها على التنفس.

ويذكر أن الطفلة رحمة تلقت المصل الخاص بهذا النوع من العقارب ولكنها انقلت الى رحمته تعالى مساء اليوم.