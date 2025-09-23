الأمن يوقف آسيويا بتهمة إرسال رسائل احتيالية للمخالفات المرورية

وطنا اليوم:حذّرت وحدة الجرائم الإلكترونية المواطنين من التعامل مع رسائل وهمية ترد لهواتفهم وتوهم مستقبليها بأنها صادرة عن جهات رسمية، وتطلب منهم المسارعة إلى دفع قيمة مخالفاتهم المرورية خلال (12) ساعة من خلال الدخول إلى رابط مرفق داخل الرسالة لتجنّب مضاعفة قيمة المخالفة المالية.

وتُهيب وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمواطنين عدم التعامل مع تلك الرسائل تحت أي ظرف، واعتبارها رسائل احتيالية وحذفها من الهاتف هو الإجراء الأمثل لتجنيبهم الوقوع فريسة الاحتيال الإلكتروني.

مؤكدة أنه جرى إلقاء القبض على أحد المتورطين بإرسال تلك الرسائل وهو من جنسية آسيوية واتخذت بحقه الإجراءات القانونية، فيما تتابع الوحدة التحقيق في مصادر تلك الرسائل واتخاذ الإجراء اللازم لإيقافها.