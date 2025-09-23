بنك القاهرة عمان
تنقلات وتعيينات في مديرية الأمن العام

5 ساعات ago
وطنا اليوم:قرّر مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم الثلاثاء، إجراء التنقلات والتعيينات التالية:

عميد محمود نمر جديع قائداً لأمن إقليم الجنوب.

عميد جمال بركات ممدوح قائداً لأمن إقليم العاصمة.

عميد بشار عبد العزيز مسلم. مديرية شرطة وسط عمان / مديراً.

عميد غازي محمد عبدالرحمن مديرية شرطة محافظة الكرك/ مديراً.

عقيد رائد عبد الحفيظ مسلم . مديرية شرطة محافظة البلقاء/ مديراً.

عقيد عيسى حميدان سليمان. إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.

عقيد أحمد هاني عبدالله. مركز حدود مطار الملكة علياء الدولي/ مديراً.


