بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

المياه : ضبط اعتداءات في الحلابات تزود 250 منزل بشكل مخالف

23 سبتمبر 2025
المياه : ضبط اعتداءات في الحلابات تزود 250 منزل بشكل مخالف

وطنا اليوم:أسفرت حملة نفذتها سلطة المياه وشركة مياه الأردن – مياهنا كوادر إدارة مياه الزرقاء اليوم الثلاثاء عن ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط رئيسية قطر 4 انش في الحلابات الغربي تعتدي على حقوق المواطنين المائية من خلال سحب وصلات منزلية مخالفة تزود 250 منزل غير مشمولين بخدمات المياه وعدادات مفصولة تستخدم المياه بطريقة غير مشروعة حيث تم فصل الاعتداءات.
وتأتي الحملة استكمالا لإجراءات الحملة المستمرة لضبط وحماية مصادر المياه وخفض الفاقد المائي بالتعاون مدير قضاء الحلابات وبإسناد من مديرية الامن العام مركز أمن الضليل .
وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لتقدير كميات المياه المسحوبة وتغريم المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين ، مناشدة الجميع عدم التهاون في الإبلاغ عن اية مخالفات او تجاوزات لما فيه مصلحة للواقع المائي واستمرارية التزويد للمواطنين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:01

من خطاب جلالة الملك في الدورة ال ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة ٢٠٢٥

20:32

وفاة طفلة اردنية بعد لدغة من أخطر أنواع العقارب

20:17

تفكيك شبكة قادرة على تعطيل الاتصالات في نيويورك

20:14

ندوة استذكاريه للكاتب والشاعر الأردني الراحل أمجد ناصر بـ “شومان”

20:06

الاستثمار تعلن عن فرص شراكة مع القطاع الخاص في حافلات التردد السريع

19:55

الملك: الأمن لن يتحقق إلا عندما تعيش فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب

19:42

أردوغان: سكان غزة لا يقتلون بالأسلحة فقط بل بالتجويع أيضا

19:34

خلال لقاء سفيري الكويت والبحرين.. البدور: تفعيل مكاتب استقبال المرضى وعمل شراكات مع مصانع الادوية الأردنية

19:33

الأمن يوقف آسيويا بتهمة إرسال رسائل احتيالية للمخالفات المرورية

19:28

أورنج : نعمل معاً لجعل لغة الإشارة جزءاً من حياتنا اليومية

19:24

إضاءات عن زيارة دائرة الإحصاءات العامة

19:22

الوطنية الحقّة… صدقٌ وشجاعة

وفيات
عوني الرجوب ينعى الشيخ محمد الرجوب شيخ الإصلاحوفيات الثلاثاء 23-9-2025اللواء سليم الصابر.. في ذمة اللهوفيات الاثنين 22-9-2025وفيات الأحد 21-9-2025