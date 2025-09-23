المياه : ضبط اعتداءات في الحلابات تزود 250 منزل بشكل مخالف

وطنا اليوم:أسفرت حملة نفذتها سلطة المياه وشركة مياه الأردن – مياهنا كوادر إدارة مياه الزرقاء اليوم الثلاثاء عن ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط رئيسية قطر 4 انش في الحلابات الغربي تعتدي على حقوق المواطنين المائية من خلال سحب وصلات منزلية مخالفة تزود 250 منزل غير مشمولين بخدمات المياه وعدادات مفصولة تستخدم المياه بطريقة غير مشروعة حيث تم فصل الاعتداءات.

وتأتي الحملة استكمالا لإجراءات الحملة المستمرة لضبط وحماية مصادر المياه وخفض الفاقد المائي بالتعاون مدير قضاء الحلابات وبإسناد من مديرية الامن العام مركز أمن الضليل .

وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لتقدير كميات المياه المسحوبة وتغريم المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين ، مناشدة الجميع عدم التهاون في الإبلاغ عن اية مخالفات او تجاوزات لما فيه مصلحة للواقع المائي واستمرارية التزويد للمواطنين