اللواء سليم الصابر.. في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)

وطنا اليوم:ببالغ الحزن والأسى ننعى والدنا

اللواء سليم روحي سليم الصابر

زوج المربيه الفاضله هاله عبدالله الجيطان

ووالد روحي وشقيقاته

الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر الاثنين ٢٢-٩-٢٠٢٥

٣٠ ربيع الأول 1447 هـ

وسيتم تشييع جثمان فقيدنا الغالي يوم الثلاثاء على

صلاة الظهر من مسجد ابو عيشة الى مقبرة وادي الشتا (ابو السوس)

العزاء للرجال والنساء في جمعية آل النبر (القاعه السفلى ) من الساعة الرابعة عصرا حتى التاسعه مساءا.

ابتداء من يوم الثلاثاء ولمدة ٣ ايام . نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويثبّته عند السؤال، وأن يجزيه عنّا خير الجزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

موقع المسجد على خرائط جوجل

https://maps.app.goo.gl/X3tk96MV58pHzKr38?g_st=ipc

موقع المقبرة على خرائط جوجل

https://maps.app.goo.gl/Tjhw5uuzNpH3PbEM7?g_st=aw

موقع العزاء على خرائط جوجل

https://maps.app.goo.gl/fgPbzBn3tvwdteGn6?g_st=ipc