بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

الأمن : ضبط 14 تاجراً ومروجاً للمخدرات في 8 قضايا نوعية

20 ثانية ago
الأمن : ضبط 14 تاجراً ومروجاً للمخدرات في 8 قضايا نوعية

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات ومن خلال جهودهم اليومية لملاحقة جميع قضايا الاتجار وترويج المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع ثماني قضايا نوعية وألقوا خلالها القبض على 14 تاجراً ومروجًا ومهرباً للمخدرات في مختلف محافظات المملكة وضبطوا ما بحوزتهم من مواد مخدرة.
وفي أبرز تلك القضايا أحبطت كوادر الإدارة بالتنسيق مع الجمارك والأجهزة الأمنيّة محاولة تهريب 200 ألف حبة مخدرة حاول مهربون إدخالها إلى المملكة عبر معبر جابر الحدودي بعد أنْ أخفوها داخل إطار مركبة وأُلقي القبض من خلال التحقيقات على أربعة أشخاص خطّطوا لتلك القضية ولاستلام الكمية داخل المملكة بالتعاون مع عصابات دولية لتهريب المخدرات .
فيما وأحبطت كوادر الإدارة وبالتنسيق مع الجمارك والأجهزة الأمنيّة تهريب ( 1.700 )كغم من مادة الكريستال المخدرة بعد الاشتباه بأحد الطرود البريدية القادمة للمملكة، وتمكنوا من تحديد مستلم الطرد وألقوا القبض على شخصين اثنين.
وفي محافظة الكرك أُلقي القبض على مروج للمخدرات وبحوزته 5 كفوف حشيش وبالتحقيق معه تم تحديد تاجر المخدرات المروج له وجرت مداهمته في لواء الرويشد وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته 7 كفوف من مادة الحشيش المخدرة،
وفي محافظة العقبة جرت مداهمة مهرّب للمخدرات وتاجر لها، بعد جمع المعلومات حوله وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته 22 كفاً من مادة الحشيش المخدرة ، فيما دوهم في العاصمة مروجان اثنان للمخدرات وأُلقي القبض عليهما وضُبط بحوزتهما 6 كفوف حشيش .
فيما أُلقي القبض في محافظة الزرقاء على تاجر للمخدرات وضُبط بحوزته 4 آلاف حبة مخدرة و 3 كفوف حشيش ، ودوهم في محافظة معان أحد تجّار المخدرات وضُبط بحوزته سلاح ناري و 12 كف حشيش إضافة إلى( 2.600 )حبة مخدرة ، وضُبط في محافظة المفرق 4 آلاف حبة مخدرة و 12 كف حشيش بحوزة تاجر للمخدرات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:52

إعفاء السياح الأجانب من رسوم تأشيرة المغادرة في موقع مشروع واحة آيلة

13:48

انتهاء أعمال المرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل طريق معان-المدورة

13:42

الفراية: الحكومة تعتزم زيادة مخصصات المراكز الحدودية العام المقبل

12:49

عمّان الأهلية تشارك في القمة العالمية الأولى لشعوب العالم بموسكو

12:45

د.الحوراني يؤكد بمقابلة إذاعية أهمية التخصصات التقنية وفتحها الآفاق للطالب الناجح بالثانوية بسوق العمل وإستكمال البكالوريوس

12:42

ضبط اعتداءات على خطوط مياه ناقلة في باعون والمرقب لتعبئة صهاريج

12:35

مطار الملكة علياء الدولي يستقبل نحو 1.08 مليون مسافر في شهر

12:29

الأردن يُغيث المحتاجين ويصل إليهم في 42 دولة حول العالم

12:13

أحزمة نارية غربي غزة وإنذارات لإخلاء المدينة فورا

11:45

افتتاح الدورة الثانية لمنتدى استثمر بالاقتصاد الرقمي

11:41

مشوقة يسأل الحكومة عن مشكلة أراضي مصنع الإسمنت في الفحيص

11:38

الفراية يفتتح غرفة عمليات للحدود ومبنى المسافرين لمركز حدود الكرامة

وفيات
وفيات الاثنين 22-9-2025وفيات الأحد 21-9-2025وفيات الجمعة 19-9-2025وفيات الخميس 18-9-2025وفاة الطيار المقاتل الصمادي .. أول من اسقط طائرة اسرائيلية فوق البحر الميت