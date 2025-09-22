الأمن : ضبط 14 تاجراً ومروجاً للمخدرات في 8 قضايا نوعية

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات ومن خلال جهودهم اليومية لملاحقة جميع قضايا الاتجار وترويج المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع ثماني قضايا نوعية وألقوا خلالها القبض على 14 تاجراً ومروجًا ومهرباً للمخدرات في مختلف محافظات المملكة وضبطوا ما بحوزتهم من مواد مخدرة.

وفي أبرز تلك القضايا أحبطت كوادر الإدارة بالتنسيق مع الجمارك والأجهزة الأمنيّة محاولة تهريب 200 ألف حبة مخدرة حاول مهربون إدخالها إلى المملكة عبر معبر جابر الحدودي بعد أنْ أخفوها داخل إطار مركبة وأُلقي القبض من خلال التحقيقات على أربعة أشخاص خطّطوا لتلك القضية ولاستلام الكمية داخل المملكة بالتعاون مع عصابات دولية لتهريب المخدرات .

فيما وأحبطت كوادر الإدارة وبالتنسيق مع الجمارك والأجهزة الأمنيّة تهريب ( 1.700 )كغم من مادة الكريستال المخدرة بعد الاشتباه بأحد الطرود البريدية القادمة للمملكة، وتمكنوا من تحديد مستلم الطرد وألقوا القبض على شخصين اثنين.

وفي محافظة الكرك أُلقي القبض على مروج للمخدرات وبحوزته 5 كفوف حشيش وبالتحقيق معه تم تحديد تاجر المخدرات المروج له وجرت مداهمته في لواء الرويشد وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته 7 كفوف من مادة الحشيش المخدرة،

وفي محافظة العقبة جرت مداهمة مهرّب للمخدرات وتاجر لها، بعد جمع المعلومات حوله وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته 22 كفاً من مادة الحشيش المخدرة ، فيما دوهم في العاصمة مروجان اثنان للمخدرات وأُلقي القبض عليهما وضُبط بحوزتهما 6 كفوف حشيش .

فيما أُلقي القبض في محافظة الزرقاء على تاجر للمخدرات وضُبط بحوزته 4 آلاف حبة مخدرة و 3 كفوف حشيش ، ودوهم في محافظة معان أحد تجّار المخدرات وضُبط بحوزته سلاح ناري و 12 كف حشيش إضافة إلى( 2.600 )حبة مخدرة ، وضُبط في محافظة المفرق 4 آلاف حبة مخدرة و 12 كف حشيش بحوزة تاجر للمخدرات.