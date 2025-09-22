بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

الجيش يحبط 4 محاولات تهريب مخدرات بوساطة بالونات في المنطقة الشرقية

38 ثانية ago
الجيش يحبط 4 محاولات تهريب مخدرات بوساطة بالونات في المنطقة الشرقية

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الاثنين، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، (4) محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والمحملة بوساطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع.
ووفق بيان للقوات المسلحة، فإنه جرى التعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بعد رصدها في عدة مواقع مختلفة من قبل قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:21

تراجع الطلب على اللحوم في الأردن وسط منافسة قوية من المستوردة والسورية

10:14

وفيات الاثنين 22-9-2025

10:05

ترامب يبحث مع قادة دول عربية وإسلامية الحرب على غزة

09:58

تصريح مفاجئ لتيم حسن : اللبنانيون بالقلب إلا فئة واحدة

09:51

يوم تاريخي

09:49

الشرع من نيويورك: سوريا قادرة أن تكون عروس الشرق من جديد

09:45

من تعلّم القرآن علّمه القرآن كلَّ شيء

09:39

في رسالة لواشنطن.. كيم جونغ أون يتحدث عن ذكرياته الجميلة مع ترمب

09:33

استشهاد 5 بينهم أطفال بهجوم جوي إسرائيلي على جنوب لبنان

09:21

الملك يعقد في نيويورك لقاءات مع قادة دول ورؤساء منظمات دولية

09:17

رئيس وزراء استثنائي وميداني،،،

09:11

بريطانيا تدرج اسم فلسطين على خرائطها الرسمية لأول مرة

وفيات
وفيات الاثنين 22-9-2025وفيات الأحد 21-9-2025وفيات الجمعة 19-9-2025وفيات الخميس 18-9-2025وفاة الطيار المقاتل الصمادي .. أول من اسقط طائرة اسرائيلية فوق البحر الميت