الجيش يحبط 4 محاولات تهريب مخدرات بوساطة بالونات في المنطقة الشرقية

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الاثنين، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، (4) محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والمحملة بوساطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع.

ووفق بيان للقوات المسلحة، فإنه جرى التعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بعد رصدها في عدة مواقع مختلفة من قبل قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.