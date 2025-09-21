بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

تحذير من الأمن حول استخدام الهاتف أثناء القيادة

21 سبتمبر 2025
تحذير من الأمن حول استخدام الهاتف أثناء القيادة

وطنا اليوم:جددت إدارة السير تحذيراتها من استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، مؤكدة أن الرقابة الآلية على مخالفة استخدام الهاتف أصبحت تضبط مختلف وضعيات استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.
وأعلنت إدارة السير، عن تفعيل رقابتها الآلية بالذكاء الاصطناعي للكشف عن مخالفات استخدام الهاتف النقال، خلال قيادة المركبات، في نيسان 2025.
وبينت الإدارة التابعة لمديرية الأمن العام؛ في مقطع فيديو إعلاني وتحذيري آنذاك، أن مخالفة الهاتف النقال أصبحت تضبط من خلال الذكاء الاصطناعي بمختلف وضعيات استخدامه، من خلال كاميرات السيطرة التابعة للإدارة.
وأضافت الإدارة أن استخدام الهاتف النقال خلال القيادة يشتت الذهن ويزيد من وقت ردة الفعل ويضاعف من الانحرافات على الطريق، ويرفع احتمالية وقوع الحوادث.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:25

تهنئة وتبريك من الأستاذ عبادة عمر جرار الى الدكتور عمر الخشمان بمناسبة تكليفه عميدًا للكلية التقنية في جامعة الحسين بن طلال

00:46

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي: بني خالد والمحارمة والعربيات والخليفات والخشمان والعدينات

23:08

سينما “شومان” تعرض الفيلم الهندي “بيهو” للمخرج فيهود كابري الثلاثاء

20:44

شاهد : مدمر الهواتف يختبر آيفون 17 برو ويظهر نقطة ضعفه

20:33

الملك يثمن اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية خلال لقائه ألبانيزي

20:30

ملاحقة قضائية لمتقاعدين عسكريين أردنيين نظموا كأس العالم

20:01

الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية تعقد اجتماعها التاسع والثلاثين في عمان لتعزيز التعاون الاقتصادي الإسلامي

19:57

جامعاتُنا والبحثُ العلميّ وقائمةُ جامعةِ ستانفورد…!

19:56

وضع الضمان مُريح وقانونه يمنع وقوع العجز المالي للمؤسسة

19:55

فرسان التغيير تعلن تفاصيل قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025 في مؤتمر صحفي بعمان

19:49

أنجلينا جولي تحضر مهرجان سان سيباستيان وتنافس على الجائزة الكبرى

19:44

هالاند يحلق منفردًا في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وفيات
وفيات الأحد 21-9-2025وفيات الجمعة 19-9-2025وفيات الخميس 18-9-2025وفاة الطيار المقاتل الصمادي .. أول من اسقط طائرة اسرائيلية فوق البحر الميتوفيات الأربعاء 17-9-2025