عَون الثقافية الوطنية تعقد ندوة متخصصة في علوم الفضاء

وطنا اليوم – عقدت مساء اليوم في مقر جمعية عَون الثقافية الوطنية ندوة حوارية متخصصة في علوم الفضاء وإستضافت متحدثاً في هذه الندوة الدكتورة آلاء عبدالحفيظ أحمد العزام الأستاذ المشارك في الجامعة الأردنية والحاصلة على درجة الدكتوراة في الفيزياء الذرية والجزيئية في تطبيقات علوم الفضاء ومؤسس مؤسسة استروجو الأردنية المتخصصة في علوم الفضاء.

وفي بداية اللقاء رحب السيد اسعد ابراهيم ناجي العزام بالدكتورة آلاء العزام مؤسس ومدير عام مؤسسة أسترو جو وداليا الناصر مديرة البرامج في المؤسسة وبالحضور من ضيوف وأعضاء هيئات ولجان الجمعية الكرام.وأضاف أن عقد هده الندوة يأتي من خلال إهتمام الجمعية وسعيها الدائم والدؤوب للتعرف على المبادرات الناحجة على مستوى الأفراد والمؤسسات ودعم المبدعين القائمين عليها بهدف تعريف المجتمع المحلي بمثل هذه المبادرات وأصحابها ونشر هذه المبادرات بين المواطنين بهدف الإستفادة من هذه التجارب الريادية الناجحة.

وختم العزام حديثه بقوله:

أن عقد هذا اللقاء مع مؤسسة مهنية ومتخصصة في علوم الفضاء مهم جداً ويصب مباشرة في عمل مركز عَون للتدريب والتطوير والإستشارات ومركز عَو للدراسات والأبحاث والمتخصصين في علم الفيزياء والهواه والراغبين بإكتساب الخبرات العلمية والعملية في علوم الفضاء والفلك والرصد

وبدوره قال المهندس نجيب النصيرات نائب رئيس مجلس أمناء مركز عَون للتدريب والإستشارات والتطوير ان هذا اللقاء يمثل فرصة حقيقية لبناء تعاون بناء ومشترك بين جمعية عَون الثقافية الوطنية ومؤسسة أسترو جو بهدف عقد الدورات التدريبية لإكساب المتدربين مهارات جديدة ونادرة عن علوم الفضاء وعلميات الرصد

وبعد ذلك وبعد أن قدمت الدكتور آلاء العزام مدير عام مؤسسة أسترو جو الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء جمعية عَون الثقافية الوطنية على هذه الإستضافة إستعرضت العزام مسيرة تأسيس مؤسسة أسترو جو حيث قالت:

أن مؤسسة استروجو مؤسسة أردنية متخصصة في علوم الفضاء تأسست عام 2017 في العاصمة عمان حيث تقوم مؤسسة استروجو الأردنية بتنفيذ مشاريع بحثية في علوم الفضاء بالتعاون مع مركز سميثسونيان لعلوم الفضاء التابع لجامعة هارفارد الأمريكية وجامعة كلية لندن في بريطانيا الذي يفتح المجال لتأهيل الشباب الأردنيين في مجال علوم الفضاء بشكل متخصص واحترافي علماً بأن الانضمام لهذا البرنامج مجاني بالكامل.

وأضافت العزام أن المؤسسة تعمل ايضاً على تنفيذ برامج تعليمية وتثقيفية للمجتمع المحلي.حيث تمتلك المؤسسة قبة فلكية متنقلة في جميع محافظات المملكة وهي عبارة عن سينما ضخمة تنفذ داخلها عروض متخصصة في علوم الفضاء تخدم الفئات العمرية من سن اربع سنوات إلى الجامعة.كما تقوم المؤسسة بتأسيس نوادي فلكية متخصصة في مدارس المملكة والإشراف على هذه النوادي بشكل مباشر.

وأشارت العزام أن المؤسسة تنتج مواد تعليمية متخصصة في علوم الفضاء والفلك لإثراء المكتبة العربية التي تفتقر بشكل كبير للمراجع المتخصصة في هذا المجال.

وختمت العزام حديثها بالقول: أن المؤسسة تنفذ ليالي رصدية عبر فرقها المنتشرة في إقليمي الشمال الوسط،حيث تقوم المؤسسة بتدريب شباب أردنيين على أساليب وتقنيات الرصد المختلفة،وذلك لزيادة عدد الأردنيين العارفين بالكواكب والنجوم والمجموعات النجمية وانواع التلسكوبات وطرق استخدامها.

وبعد ذلك دار حواء هادف وبناء أجابت خلاله العزام على مداخلات وتساؤلات الحضور.كما تم خلال هذا اللقاء بحث آفاق التعاون بين مؤسسة أسترو جو وجمعية عَون الثقافية الوطنية في مجالات عدة من خلال مركزي عَون للتدريب والإستشارات والتطوير ومركز عَون للدراسات والأبحاث.

وكانت الدكتورة آلاء العزام قد دونت كلمة في سجل زوار الجمعية خلال إستبقبال اسعد العزام رئيس الهيئة الإدارية لها بمكتبه في مقر الجمعية.