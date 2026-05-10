بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

إدارة الترخيص تبدأ العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة

4 ساعات ago
إدارة الترخيص تبدأ العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة

وطنا اليوم:تبدأ إدارة ترخيص السواقيين والمركبات اليوم الأحد العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة.
وبينت الإدارة، أن التعليمات الجديدة لترخيص المركبات جاءت على النحو التالي:

– إخضاع مركبات ( الركوب الصغيرة والدراجات الآلية والنقل المشترك) الخصوصية التي لا يزيد عمرها عن خمس سنوات للفحص الفني مرة واحدة عند تسجيلها لأول مرة.

– إخضاع مركبات ( الركوب الصغيرة والدراجات الالية والنقل المشترك ) الخصوصية للفحص الفني مرة واحدة كل سنتين بغض النظر عن سنة صنع المركبة بحيث يتم إعفاء المركبات حسب سنة انتهاء الترخيص مع آخر رقم للمركبة.
مثال (نهاية رقم المركبة زوجي وسنة انتهاء الترخيص زوجي تكون معفية والعكس صحيح)


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:31

الجرائم الإلكترونية : أجعل من هاتفك أداة للبناء لا وسيلة للهـدم

12:23

وزارة المياه تضبط اعتداءات جسيمة على خط ناقل رئيسي بطريق البحر الميت

12:15

ابن حتوتة ينفي إسكات ركاب السفينة الموبوءة وتعرضهم لضغوطات

12:08

استطلاع: 67% يؤيدون إعادة حبس المدين

11:56

الغذاء والدواء تدعو المسافرين إلى السعودية للتسجيل بمنصة فسح الأدوية المقيدة

11:53

تمديد العمل بالإعفاءات والخصومات الضريبية ببلدية معان

11:47

الصحة : لن يُسمح لفنيي العناية بالبشرة بفتح مراكز مستقلة

11:41

إزالة الأكشاك المخالفة على أوتوستراد الزرقاء – المفرق

11:35

الملكية تدشن خط طيران إلى دالاس لتسهيل حضور كأس العالم

11:25

توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن بتكلفة مليار دولار

10:54

وفيات الأحد 10-5-2026

10:47

سفينة الوباء تصل الكناري وجسر جوي دولي لإنقاذ الركاب

وفيات
وفيات الأحد 10-5-2026والدة الدكتور عامر السلمان رئيس فرع الجامعة الأردنية فرع العقبة الاسبق في ذمة اللهوفيات الجمعة 8 – 5 – 2026وفيات الخميس 7-5-2026وفيِّات الاربعاء 6-5-2026