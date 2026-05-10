إدارة الترخيص تبدأ العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة

وطنا اليوم:تبدأ إدارة ترخيص السواقيين والمركبات اليوم الأحد العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة.

وبينت الإدارة، أن التعليمات الجديدة لترخيص المركبات جاءت على النحو التالي:

– إخضاع مركبات ( الركوب الصغيرة والدراجات الآلية والنقل المشترك) الخصوصية التي لا يزيد عمرها عن خمس سنوات للفحص الفني مرة واحدة عند تسجيلها لأول مرة.

– إخضاع مركبات ( الركوب الصغيرة والدراجات الالية والنقل المشترك ) الخصوصية للفحص الفني مرة واحدة كل سنتين بغض النظر عن سنة صنع المركبة بحيث يتم إعفاء المركبات حسب سنة انتهاء الترخيص مع آخر رقم للمركبة.

مثال (نهاية رقم المركبة زوجي وسنة انتهاء الترخيص زوجي تكون معفية والعكس صحيح)